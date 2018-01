Stiri pe aceeasi tema

- Stela Popescu a murit! Este vestea trista a zilei! Cunoscuta actrița a fost o fire foarte energica, mereu cu zambetul pe buze și gata sa le dea un sfat tinerilor. In urma cu cateva luni, actrița a acordat un interviu pentru emisiunea Xtra Night Show.

- Cand te gandesti la o companie atat de mare ca Disney, care produce mai multi bani decat multe tari, ai crede ca sunt mai inspirati in alegeri si, mai ales, ar pune securitatea pe primul loc. In acest caz, a esuat. Google Maps a gasit faimoasa nava spatiala din Star Wars, Milennium Falcon, in mijlocul…

- Liviu Varciu se bucura din plin de viata de proaspat tatic si ii acorda toata grija si atentia lui micutei Anastasia atunci cand nu e plecat cu treaba. El s-a fotografiat azi alaturi de fetita pe care i-a daruit-o Anda Calin in urma cu aproape doua luni, iar lumea a fost foarte atenta la amanuntul dezvaluit…

- Dacia a prezentat noua generatie a SUV-ului Duster cu ocazia Salonului Auto de la Frankfurt, din luna septembrie, insa n-a dezvaluit si preturile. Cunoscuta publicatie franceza Auto Plus anunta insa, in noul ei numar, ca noul Duster va avea un pret de pornire de 11.990 de euro. Daca…

- Cunoscuta ciobanita de la stana Stefanu, de pe Transalpina, a patit-o luni dupa-amiaza, cand viscolul a facut-o sa piarda drumul spre Ranca. Marioara Babu cobora cu turma de oi din varful muntelui, dupa ce fusese pentru...