Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului anunta ca s-a sesizat din oficiu dupa publicarea unor imagini cu numerosi tineri surprinsi prabusiti pe strazile orasului Campia Turzii, judetul Cluj, care s-ar fi aflat sub influenta drogului "Zombie". Sesizarea vizeaza posibila incalcare a unui articol din Constitutie privind protectia…

- Betty Stoian a dat naștere, acum cateva zile, unui baiețel perfect sanatos, pe nume Matthias Ștefan. Ea și Catalin Vișanescu sunt cum nu se poate mai fericiți și, pentru ca bucuria lor este atat de mare, le arata și fanilor internauți cat de bine se simt in rolul de parinți.

- „Eu nu pot sa ma dezic vreodata sau sa plec de langa liderul de partid vreodata, omul care la urma urmei mi-a acordat sansa a doua mandate de ministru. Sa nu uitam, am avut si mandatul de ministru al Economiei - un timp scurt, e adevarat -, dar dupa aceea m-a investit cu increderea de a fi ministrul…

- Avocatul Poporului a anuntat, miercuri, ca s a sesizat din oficiu in cazul a doi copii agresati fizic de angajati ai Politiei Locale din sectorul 3, informeza AGERPRES.Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 22 si art. 49 din Constitutia Romaniei privind dreptul la viata si la integritate…

- USR a sesizat, luni, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii cu privire la afirmatiile ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu la adresa presedintelui Klaus Iohannis si a tuturor persoanelor de etnie germana, sustinand ca acestea au fost injuste si denigratoare.

- „Sa fiu din nou pe scena e foarte emotionant pentru mine. Anul trecut am avut cea mai dificila perioada din viata mea", a declarat Shakira pentru BBC, potrivit lyla.ro. De asemenea, atunci cand a fost intrebata cat de grave au fost problemele de sanatate pe care le-a avut, ea a marturisit…

- Mai multi martori au sesizat, luni dupa-amiaza, ca o femeie a fost rapita in centrul orasului Arad, fiind luata cu forta de pe strada si bagata intr-o dubita care a demarat in mare viteza. Politistii au instituit filtre rutiere in tot judetul, insa deocamdata nu cunosc identitatea presupusei victime,…