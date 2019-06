Stiri pe aceeasi tema

- Multa igrasie, locuri in care efectiv ploua, gainaț de pasare și un parchet umflat din cauza umezelii. Aceasta este imaginea dezolanta care poate fi intalnita in cladirea fostului cinematograf Studio, aflat chiar in centrul Timișoarei. Este locul in care, in urma cu zeci de ani, timișorenii veneau pentru…

- Cladirea fostului Cinematograf Studio, care este inchis de mai mulți ani, va reveni la viața. Pana in anul 2021, cand Timișoara va fi Capitala Culturala Europeana, cladirea urmeaza sa fie transformata in Cinematograful de Arta al orașului. Proiectul de reamenajare al fostului cinematograf a fost realizat,…

- Fostul Teatru Caragiale este cladirea din Alba Iulia care se afla in slujba culturii de aproape 150 de ani. Povestea incepe la sfarșitul anilor 1800, cand o gradinița din parcul orașului a fost reamenajata și a primit rolul de „reduta orașeneasca”, adica un fel de „club” frecventat de „lumea buna” a…

- Fosta Prima doamna de la Belgrad a fost o figura politica semnificativa in perioada dezmembrarii violente a Iugoslaviei, in ultimul deceniu al secolului trecut, avand o influenta importanta importanta asupra sotului ei, relateaza postul BBC News. Cei doi au fost casatoriti timp de patru decenii, fiind…

- Constructia a fost ridicata in 1889 in stilul romanic tarziu, fiind folosita initial de Scoala Catolica „Sf. Maria“. Dupa 1948 a intrat in sistemul public de invatamant, aici functionand pana in 2012 Liceul Sanitar. A rezistat cutremurelor din 1940 si ...

- Procurorii militari au dispus clasarea acuzațiilor aduse in dosarul „Revoluției din decembrie 1989” impotriva fostului dictator Nicolae Ceaușescu, fostului premier Petre Roman, fostul ministru al Apararii, Victor Atanasie Stanculescu și a lui Silviu Brucan, Iulian Vlad, Tudor Postelnicu, Vasile Milea,…

- Mariana Gal, sotia fostului prim-procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor, proprietara cladirii asupra careia s-au tras mai multe focuri de arma, a declarat vineri ca incidentul este doar unul din seria numeroaselor amenintari pe care le-a primit in ultima perioada, pe care le pune pe seama…

- Purtatorul de cuvant al PSD Suceava, deputatul Alexandru Radulescu, a declarat ca președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, are o abordare teoretica in rezolvarea problemelor legate de finalizarea lucrarilor la magistrala de gaz metan de la Pojorata la Vatra Dornei. Alexandru Radulescu…