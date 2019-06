FOTO Cavalerul desculț - Gest superb făcut de un tânăr prntru partenera sa Gest rar printre tinerii din ziua de astazi. Un tanar a fost suprins intr-o ipostaza ’ciudata’ in stația de metrou Universitate. Tanarul s-a descalțat și i-a dat partenerei sale pantofii fiind surprins descuculț cu pantofii cu toc ai partenerei in mana. O firma de turism ii cauta pentru a le oferi o excursie „Pornim aici o cautare a tanarului din fotografie, pe care dorim sa-l rasplatim cu o calatorie in tara! Desigur, daca doreste sa o ia alaturi de el si pe domnisoara din fotografie, noi ii oferim aceasta posibilitate!” Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

