- Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, a spus, dupa ce judecatorii au arestat-o pentru doua luni, ca fostul ministru este o femeie puternica. El mai spune ca nu poate sa inteleaga atitudinea unor persoane din Romania ce gasesc satisfactie in „smulgerea” unui copil de doua saptamani din bratele mamei.

- Catrinel Sandu a umblat in sertarul cu amintiri, de unde a scos la iveala o fotografie care dateaza din urma cu 17 ani. Vedeta de televiziune Catrinel Sandu și-a amintit de vremurile de odinioara. Blonda a postat, pe contul ei de socializare, o fotografie de arhiva, care dateaza duin urma cu 17 ani.…

- Catrinel Sandu este mai fericita ca niciodata in brațele noului ei partener, americanul Steve. Catrinel Sandu a divorțat anul trecut de jucatorul de tenis Gabriel Trifu, cu care are doua fetițe . Vedeta și-a gasit acum liniștea alaturi de Steve , un american care are doi baieți și care este medic stomatolog.Blonda…

- Marturie șocanta a mamei fetei de 13 ani care și-a injunghiat bunica, la... The post Marturia șocanta a mamei fetei de 13 ani care și-a injunghiat bunica, in vestul țarii. Aceasta susține ca adolescenta este indragostita de tatal ei! appeared first on Renasterea banateana .

- Catrinel Sandu a fost operata de urgența. Vedeta a povestit la TV despre suferința prin care a trecut. Catrinel Sandu a fost invitata lui Teo Trandafir la emisiunea pe care acesta din urma o prezinta la Kanal D. Catrinel Sandu a facut declarații despre recenta intervenție chirurgicala prin care a trecut…

- Catrinel Sandu (40 de ani) a realizat o sedinta foto in exclusivitate pentru revista Unica cu noul ei iubit, medicul stomatolog american Steve (45 de ani), cu care vedeta are o relatie de un an. Dupa divortul de fostul ei sot, Gabriel Trifu, Catrinel Sandu a vrut sa revina in Romania alaturi de fetitele…

