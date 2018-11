Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment Sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului. Mii de oameni au venit la slujba. Premierul Dancila a ajuns. Peste 30.000 de credinciosi din tara si 2.000 de invitati oficiali sunt asteptati la eveniment Tweet Print Mail Premierul Viorica Dancila a ajuns, duminica, dimineata, in jurul orei 08.00,…

- Câteva mii de oameni sunt prezenți, duminica dimineața, pe esplanada din fața Catedralei Mântuirii Neamului pentru slujba de sfințire a altarului lacașului de cult. Peste 30.000 de credincioși din țara și 2.000 de invitați oficiali sunt așteptați, duminica, la eveniment. Premierul Dancila…

- Slujba Acatistului Sfintei Mari Mucenite Ecaterina a inceput, duminica, in Catedrala Nationala, fiind oficiata de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, Arhiepiscop al Constantinopolului - Noua Roma, si de PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, alaturi de un sobor de mitropoliti si preoti. Peste…

- Zeci de oameni au inceput sa se adune, in cursul serii de sambata, la Catedrala Mantuirii Neamului, pentru a prinde un loc cat mai bun inainte de slujba de sfintire. Ceremonia de sfintire a lacasului de cult incepe duminica dimineata, la ora 9:00. Aproape 30.000 de oameni sunt asteptati la Catedrala…

- Catedrala Mantuirii Neamului nu are autorizatie pentru siguranta la incendiu, intrucat constructia nu este finalizata, precizeaza sambata ISU Bucuresti-Ilfov. "Organizatorul evenimentului este Patriarhia Romana, care a invitat publicul sa participe la slujba de sfintire a Catedralei. In prezent, constructia…

- "Organizatorul evenimentului este Patriarhia Romana, care a invitat publicul sa participe la slujba de sfintire a Catedralei. In prezent, constructia nu este finalizata, sens in care nu se poate pune in discutie existenta unei autorizari pentru siguranta la incendiu. Subliniem ca autorizatia de securitate…

- Intr-un deceniu, apeland la patru guvernari diferite și la zeci de parlamentari, Patriarhia Romana a reușit sa mute finanțarea Catedralei Mantuirii Neamului din sarcina proprie in sarcina bugetelor publice, se arata in articolul publicat pe Sa fie lumina, citat de G4media. Potrivit investigației jurnaliștilor,…

- Hidroelectrica a incheiat marti un contract de furnizare energie electrica cu Patriarhia Romana - Administratia Patriarhala, ce urmeaza sa se deruleze pe o perioada de un an, incepand cu data de 1 septembrie 2018, incluzand mai multe locuri de consum, printre care si Catedrala Mantuirii Neamului, informeaza…