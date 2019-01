Stiri pe aceeasi tema

- Jurata de la „Te cunosc de undeva” (Antena 1) s-a transformat spectaculos dupa ce si-a micșorat chirurgical stomacul. Ozana Barabancea a reușit in doar un an sa scape de peste 60 de kilograme si sa-si schimbe radical stilul de viata. Soprana invata acum sa se mentina la greutatea ideala si urmeaza sa-i…

- Ioana Tufaru a facut prima operatie de micsorare a stomacului in urma cu aproape noua ani, reusind sa slabeaca in doar cateva luni circa 30 de kilograme. Ulterior, procesul se slabire s-a oprit, pentru ca Ioana nu tinea un regim corespunzator, motiv pentru care a ajuns ca in 2017 sa cantareasca 165…

- Puterea unei femei nu trebuie subestimata niciodata. O demonstreaza Evgenia Vorobiyova, o mama a doi copii din Rusia care timp de un an și jumatate a facut eforturi considerabile pentru a ajunge la o transformare uluitoare. Toata ambiția a pornit dupa ce a aflat ca soțul o inșela cu fosta iubita.

- Monica Hill, iubita lui Catalin Botezatu participa la un concurs de miss in China și a acuzat ca este nevoita sa indure condiții inumane. Clujeanca ii acuza pe organizatori de lipsa de profesionalism.

- Betty Stoian, aparitie total neasteptata la cinci saptamani dupa ce a devenit mamica. Ce experiente de neuitat a trait pe pielea ei fiica lui Florin Salam, dar si care au fost cele mai grele provocari de cand il are pe micutul Mathias Stefan, ne spune chiar ea.

- Celebra artista Monica Anghel și-a obișnuit inca din tinerețe fanii cu forme voluptoase și cu o voce incredibila. Totuși, vedeta și-a lasat admiratorii fara cuvinte atunci cand a dezvaluit cum arata acum, dupa ce a slabit aproximativ 30 de kilograme!

- Indragita artista Alessia este o mamica implinita și care a reușit sa devina un adevarat exemplu pentru toate femeile. Dupa ce a nascut, vedeta a slabit peste 20 de kilograme și și-a recapatat silueta ferma și frumoasa pe care o avea, inainte de a ramane insarcinata.