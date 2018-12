Stiri pe aceeasi tema

- Kate Middleton și Meghan Markle nu și-ar vorbi in prezent, dupa ce ducesa de Sussex ar fi facut-o sa planga pe soția prințului William. Acesta ar fi și motivul pentru care Meghan și Harry ar fi ales sa se mute din Palatul Kensington, pe care il imparțea cu William și Kate.

- Meghan Markle urmeaza sa aduca pe lume primul sau copil in anul viitor, in primavara, iar Ducesa de Sussex este cum nu se poate mai fericita. Acum, intrebarea de pe buzele tuturor este cum anume se va numi copilul celor doi indragostiți.

- Ducele si ducesa de Sussex au sarbatorit 5 luni de mariaj in acelasi cadru in care anul trecut, s-au afisat lumii ca un cuplu. La Jocurile Invictus organizate, anul acesta, in Australia. Harry a deschis jocurile si a vorbit, din nou, despre viitorul bebelus.

- Ducesa de Sussex, Meghan Markle, inca invața unele lucruri pe care un membru al Familiei Regale le poate, sau nu, sa le faca. Ei bine, gestul banal al ducesei de a inchide singura ușa dupa ce a ieșit din mașina la o recepție oficiala a isterizat internetul. Momentul video este mai jos: DUCHESS CLOSES…