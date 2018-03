Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 87, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.Citeste si: Sume FABULOASE, alocate de primarii pentru deszapeziri: Care au fost costurile…

- Momente grele pentru Elena Gheorghe. Artista a postat pe contul de socializare un clip, in care apare și bunica ei, care s-a stins din viața in urma cu cinci luni , chiar inainte de botezul fetiței sale. Interpreta nu iși poate reveni dupa moartea acesteia. In prag de 8 martie, Ziua Femeii, Elena Gheorghe…

- Top 20 mesaje de 8 martie. Pentru unii 8 martie inseamna „Ziua Mamei”, iar pentru alții „Ziua Femeii”. Pe toți insa ii unește goana dupa cele mai frumoase și mai inspirate mesaje ca sa iși surprinda mama sau partenera. Dupa o cercetare minuțioasa, am gasit 20 de mesaje pe care le puteți trimite fie…

- 8 MARTIE 2018 - Ziua Femeii sau Ziua Mamei? Multe persoane se întreba daca pe 8 Martie se sarbatoreste Ziua Femeii sau Ziua Mamei. Realitatea.net va ofera în acest articol raspunsul la aceasta întrebare.

- Andreea Anghel, mama lui Ionuț, baiețelul ucis de maidanezi, a primit un cadou emoționant de 8 Martie. Andrei, singurul copil pe care-l mai mare nu a mai avut rabdare sa i-l dea de Ziua Femeii și i l-a daruit mai devreme. Andrei Anghel, baiatul familiei Anghel i-a scris o poezie mamei sale. “Mama este…

- Mesaje 8 Martie pentru mame. Ziua Internaționala a Femeii, cunoscuta ca Ziua Femeii sau Ziua Mamei, este sarbatorita anual pe data de 8 martie pentru a comemora atât realizarile sociale, politicile și condițiile economice ale femeilor, cât și

- Abigail Jones a venit pe lume pe 6 august, in urma cu doi ani, insa micuta avea destinul crunt scris dinainte sa se nasca. O tumora inoperabila a intors toate sansele de supravietuire impotriva micutei al carui creier era grav afectat. In ciuda prognosticului medicilor, Erika si Stephen Jones, parintii…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat, miercuri, ca toti medicii si toate asistentele din Romania vor intra de la 1 martie direct pe grila de salarizare din 2022, afirmand ca un medic primar va primi 15.000 de lei pe luna, in loc de 4.000 de lei cat primeste in prezent. "Este vorba…

- 8 Martie 2018. Ziua de 8 Martie este cunoscuta in toata lume ca sarbatoarea internaționala a femeii. Luna martie este cea care ne aduce revenirea primaverii. Totodata, este peroada care e aminteșt de vremurile trecute. Adica, ne amintim de femeile puternice și curajoase care au luptat pentru libertate,…

- Adina Pintilie, regizoarea filmului experimental „Nu ma atinge-ma/Touch me not”, a primit, sambata, premiul cel mare pentru cel mai bun film de debut la Festivalul Internațional de Film de la Berlin. Printre cei care au ținut sa o felicite public pe romanca s-a remarcat președintele țarii, Klaus Iohannis.

- Gripa face ravagii in toata țara. In Caraș Severin, de exemplu, numarul imbolnavirilor crește alarmant. Iar Spitalul de Urgența din Reșița a intrat in carantina. Pentru a proteja bolnavii, medicii au interzis accesul vizitatorilor.

- Dupa ce in weekend, Monica Gabor a fost filmata in timp ce se plimba cu fiul ei vitreg pe o faleza din orașul Santa Barbara, recent, romana a facut publica o noua imagine in care privirile tuturor s-au oprit pe burtica ei. Iubita lui Mr. Pink alimenteaza zvonurile sarcinii, iar poza de album a fost…

- O situatie incredibila a avut loc la bordul unei aeronave ce zbura din Antalya spre Moscova. In timpul zborului, una dintre pasagere si-a scos din bagajul de mana chilotii si a inceput sa ii usuce sub ventilatorul amplasat deasupra capului, scrie vesti.ru.

- Turneul de la Doha ne-a oferit doua meciuri care creeaza imagini contrastante cu Simona Halep si Caroline Wozniacki, primele jucatoare ale clasamentului WTA. Fair-play-ul Simonei a iesit in evidenta dupa sfertul de finala cu Bellis, in timp ce Caroline a dat dovada de o lipsa incredibila de sportivitate…

- Laura Cosoi, 35 de ani, este insarcinata in 5 luni si se pare ca va avea o fetita. Vedeta va fi pentru prima data mamica, alaturi de sotul sau, Cosmin Curticapean, in varsta de 40 de ani, alaturi de care si-a gasit linistea si fericirea. Actrița a fost la medic pentru o consultație de unde…

- Localitatea Cenac din raionul Cimișlia este a 35-a la numar care a votat Declarația de Unire cu Romania. Documentul a fost semnat de catre 10 consilieri locali, inclusiv și de primarul, Oleg Sandu.

- Laura Cosoi traieste o fericire continua de cand a aflat ca va deveni mama. Vestea ca anul acesta va aduce pe lume primul sau copil a fost cel mai frumos lucru care i s-a intamplat, iar actrita este profund recunoscatoare pentru acest lucru.

- Dupa ce s-a antrenat in ultimele zile in echipamente Nike, Simona Halep a spulberat in aceasta dimineața orice dubiu și a anunțat ca a ajuns la o ințelegere cu firma americana. Imediat dupa ce Simona Halep a facut mult-așteptatul anunț, Darren Cahill și-a schimbat fotografia de profil de pe Instagram…

- Aseara, Faimosii au pierdut la un punct diferenta, la proba de baraj stafeta mixt, cand franghia la capatul careia era atasata o placa de surf l-a pus in incurcatura pe Vladimir Draghia, unul dintre cei mai experimentati concurenti de la “Exatlon”.

- Circa 100 de persoane manifesteaza duminica seara in Piata Victoriei din Capitala, in cadrul evenimentului intitulat „Treziti-va! Salariile scad, inflatia creste!”. Si in alte orase din tara au loc proteste, potrivit News.ro.

- Viitorul s-a impus in fața celor de la Juventus București, 1-0, grație unui gol marcat de Ianis Hagi, din penalty. La finalul meciului, un copil de mingi s-a dus catre capitanul celor de la Viitorul pentru a-i cere tricoul. Ianis i-a explicat acestuia ca nu poate da tricoul, moment in care a intervenit…

- Salvatorii au lucrat la foc continuu dupa puternicul seism din Taiwan, pentru a scoate oamenii de sub daramaturi, dupa seismul de 6,4 grade, care a avut loc la scurt timp dupa miezul nopții. Muncitorii au...

- Arbitrul Tony Chapron, aflat in centrul unui scandal dupa ce a pus piedica unui jucator, pe 14 ianuarie, la meciul Nantes – PSG (0-1), din prima liga a Frantei, a primit o suspendare de trei luni, la care se vor adauga alte trei luni in caz de recidiva, a anuntat, joi seara, Liga de Fotbal Profesionist…

- Cea mai raspandita planta din lume este ignorata de cei multi dintre noi, din cauza faptului ca putini ii cunosc proprietatile si uimitoarea capacitate de vindecare. Putini stiu ca aceasta...

- Cristi Tanase a imbracat pentru prima data de la revenire tricoul celor de la FCSB in victoria cu Jiangsu Suning, scor 3-1, preluand și banderola de capitan de la Florin Tanase. Cristi Tanase a fost introdus de Nicolae Dica in minutul 64 al partidei, in locul capitanului de drept al formației, Florin…

- Salariul minim va creste cu cate 100 de lei pe an pana in 2020, a anuntat vineri presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, precizand ca pentru cei cu studii superioare el va creste cu 150 de lei. Liderul ALDE readuce astfel in discutie o idee mai veche privind diferentierea salariului minim in…

- Ce spune un capitan din Jandarmeria Romana despre jandarmul care a lovit un batran la protestul de sambata din București. Marius Militaru, fost purtator de cuvant al instituției, susține ca jandarmul Constantin Raducu Șarban a fost condamnat de opinia publica, inainte de a fi anchetat de comisia de…

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, spune ca gestul extremistilor maghiari, care au acoperit cu un steag al tinutului secuiesc placa cu stema de pe sediul Ambasadei României din Budapesta, trebuie sa genereze reactii urgente din partea presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude…

- Tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania – rovinieta – va creste pentru vehiculele pentru transportul de marfa mai grele de 3,5 tone (categoriile C si D), urmand sa se majoreze cu cel putin 85%, reiese dintr-un proiect normativ publicat de Ministerul Transporturilor. De exemplu,…

- In timp ce in Romania iarna incepe sa isi faca simtita prezenta, Laura Cosoi se afla in Seychelles, acolo unde s-a pozat la plaja. Vedeta a publicat imaginile pe contul ei de Instagram si numeroase persoane au reactionat.

- Laura Cosoi isi continua vacanta exotica in Seychelles si face noi dezvaluiri despre sarcina. Insarcinata in luna a patra, vedeta a postat pe Instagram o fotografie in care apare intr-un costum de baie din doua piese, etalandu-si burtica.

- Prim-ministrul thailandez Prayuth Chan-ocha, cunoscut pentru iesirile sale nervoase, a adoptat o tactica inedita pentru a evita întrebari capcana din partea jurnalistilor. Chan-ocha a decis sa lase în locul sau un carton cu fata lui pe care jurnalistii sa "îl chestioneze".…

- Comitetul de Reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE) a decis majorarea pretului gazelor pentru consumatorii casnici incepand cu 10 ianuarie 2018, astfel ca o factura medie va creste cu 4,8 lei pe an, potrivit unui comunicat al institutiei remis, luni, AGERPRES.…

- Victor Valdes a decis sa se retraga la 36 de ani. A facut anunțul pe rețelele de socializare, apoi și-a șters toate conturile: facebook, instagram și twitter. In urma cu 3 ani, intr-un interviu, goalkeeperul declarase ca nu s-a impacat niciodata bine cu celebritatea și iși dorește ca atunci cand se…

- Incepand de luni impozitul pe venit scade de la 16 % la 10% , ceea ce inseamna ca pensiile a 250 de mii de pensionari vor creste in medie cu 7 procente. La jumatatea anului toate pensiile se vor mari deoarece punctul de pensie va creste de la 1000 de lei, cat este in prezent, la 1100 de lei,…

- E deja traditie! Ca in fiecare an, inainte de Revelion, Laura Cosoi si sotul ei au fugit intr-o vacanta exotica. Se pare ca de aceasta data au plecat in trei, pentru ca s-a aflat ca actrita este insarcinata in primul trimestru.

- Mirela Vaida a avut parte de o surpriza de proporții din partea fiicei ei atunci cand a intrebat-o ce vrea sa devina atunci cand va crește. Micuța a avut raspunsul pregatit și și-a uimit mama.

- Gigi Becali este recunoscut pentru faptul ca sare in ajutorul persoanelor mai puțin favorizate de soarta. Așa s-a intamplat și acum cu un tanar paralizat. De-a lungul anilor, Gigi Becali, care vrea sa intre din nou in politica , a facut numeroase fapte bune, ajutand o mulțime de nevoiași. Acum, de sarbatorile…

- Volumul de date ce pot fi consumate in roaming (Uniunea Europeana - UE si Spatiul Economic European - SEE) fara taxe suplimentare va creste cu 22%, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, ca urmare a scaderii tarifului reglementat la nivel de gros, precizeaza Autoritatea Nationala pentru Administrare…

- In prag de sarbatori, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare au daruit zambete unor persoane nevoiașe. Aceștia s-au deplasat la locuințele unor familii cu nevoi din cartierul Ferneziu a municipiului Baia Mare și din Firiza, oferindu-le cadouri și sprijin pentru iarna grea. Gestul politistilor…

- De la 1 ianuarie 2018, volumul de date (internetul mobil - MB/GB) care pot fi consumate in roaming in UE/SEE fara costuri suplimentare intr-o perioada de facturare (volum de consum rezonabil) va creste cu aproximativ 22% fata de cel aplicat in perioada 15 iunie-31 decembrie 2017, a anuntat miercuri…

- Florin Salam a primit o crunta lovitura atunci cand mama copiilor lui a fugit de acasa, fara sa dea nicio explicatie, scrie cancan.ro. S-a zvonit chiar ca e plecata in Cehia, la Praga, alaturi de un fost iubit, dar recent, ea a fost surprinsa in Bucuresti impreuna cu celebrul manelist. Citeste…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și-a batut joc de susținatorii mișcarii de rezistența in cadrul unui eveniment de campanie organizat in Florida. Momentul nu a trecut neobservat de presa care a sancționat purtarea președintelui. Nu este pentru prima data cand Trump este acuzat ca in discursurile…

- Primaria Cluj-Napoca intentioneaza sa pastreze taxele si impozitele locale din 2018 la nivelul celor din acest an, desi orasul va pierde aproximativ 30 de milioane de euro, dupa modificarile aduse de Guvern Codului Fiscal.

- Gestul unui motociclist brasovean, care a ajutat un barbat sa prinda autobuzul, a ajuns subiect in presa internationationala. Filmul, cu titlul „Bunul Samatitean“, a impresionat mii de internauti.