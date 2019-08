Stiri pe aceeasi tema

- "Da, cainii pot fi un pericol pentru turisti daca proprietarii, gazda stanii sau ciobanii nu pun la gatul cainilor acele juje din lemn care-i incurca pe caini sa prinda o viteza prea mare in momentul cand simt apropierea unui strain sau a unui animal salbatic. (...) Noi verificam de aproape o saptamana…

- Cel mai mare planetariu din Romania va fi inaugurat vineri la Salina Slanic Prahova, evenimentul fiind prezentat de cosmonautul Dumitru Prunariu, anunța Agerpres . Supernova Planetarium, cel mai mare planetariu din Romania, va fi instalat in Salina Slanic Prahova, la 208 metri adancime – un proiect…

- Una dintre cele mai interesante ”ramașițe” ale industriei comuniste din Romania, domina, la 30 de ani de la caderea regimului, peisajul unui fost oraș muncitorsc din județul Alba: Zlatna. Turnul de evacuare a gazelor, inalt de peste 220 de metri și tunelul de gaze, in lungime de aproximativ 700 de metri,…

- Pentru a atrage și mai mulți turiști in orașul in care iși desfașoara activitatea, operatorii de turism din Borșa au pus la punct o oferta inedita. „Vacanța all inclusive pentru o relaxare totala și un sejur lipsit de griji. Turiștii trebuie doar sa aleaga locul de cazare, activitațile pe care le doresc,…

- Vremea se strica in toata țara! Specialiștii de la Agenția de Naționala Meteo au lansat un avertisment de vreme rea pentru majoritatea zonelor din Romania. Se anunța furtuni puternice, iar populația este anunțata sa evite ieșirile, care nu-s necesare.

- In proiectul mixt Iulius Town Timisoara (denumit anterior Openville) lucrarile avanseaza la cea mai inalta cladire din Romania, United Business Center 0 (UBC 0). Cu dimensiuni ametitoare - 155 de metri, 27 de etaje, peste 52.000 metri patrati suprafata...

- Moartea poștașului Viorel Berghiu, din comuna Corni-Albești, jduețul Vaslui, a intristat intreaga comunitate. Un om de o bunatate rar intalnita, care și-a crescut cu greu cei noua copii, s-a stins din viața din cauza unei boli necruțatoare.

- Autoritațile au demarat acțiunile de deszapezire a unuia dintre cele mai vizitate și apreciate locuri din Romania, Transfagarașan. Acesta ar urma sa fie deschis publicului pe data de 1 iulie 2019. ”Am inceput curațarea Transfagarașanului (DN7C) pe porțiunea cuprinsa intre Balea Cascada și…