Within Temptation lanseaza albumul „Resist”

Au trecut cinci ani de cand trupa Within Temptation a lansat albumul precedent, insa asteptarea se incheie acum – formatia lanseaza materialul „Resist”. Formata in anul 1996, formatia Within Temptation este unul dintre cele mai mari nume ale genului symphonic metal. Odata cu lansarea primului album, „Enter”,… [citeste mai departe]