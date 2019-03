Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai cunoscute și iubite intreprete de muzica populara și de petrecere din Romania, a cucerit publicul datorita catorva ingredinte de baza: voce, munca, profesionalism și modestie. Toate acestea au ajuns la public și n-au fost trecute, deloc, cu vederea de catre oameni. Caci cine este…

- Carmen de la Salciua este artista momentului și toata lumea este cu ochii pe ea. Orice apariție a cantareței este intens comentata și filmarile pe care le-a facut pentru noul videoclip nu au fost o excepție. Carmen de la Salciua este, categoric, una dintre cantarețele de muzica populara și de petrecere…

- Iubitul lui Carmen de la Salciua, Cosmin Isaila, se plimba pe oriunde vrea, caci il cam ține portofelul! Ultimele postari pe care acesta le are pe Instagram le arata tuturor ca atunci cand vrea, pleaca in orice colț al lumii!

- Dupa ce sora lui Culița Sterp a facut publice conversațiile dintre ea și noul ei iubit, Cosmin, Carmen de la Salciua a reacționat pe o rețea de socializare. Citește și: Carmen de la Salciua confirma relația cu noul iubit! ”E bland, e bun și mi-a dat exact ceea ce aveam nevoie” Geta Sterp, sora lui Culița…

- Dupa ce a anunțat ca-l da in judecata pe Culița Sterp, Carmen de la Salciua face noi dezvaluiri! Indragita artista a decis sa il puna la punct pe (inca) soțul ei și, mai mult decat atat, sa demonstreze ca afirmațiile lui sunt false. Citește și: Carmen de la Salciua e hotarata: ”Il tarasc pe la poliție…

- Pe internet, tot mai mult vedete participa la provocarea „10yearschallenge”. Printre ele se numara si Carmen de la Salciua, care a facut publica o fotografie uimitoare și le-a aratat tuturor cat de diferit arata in anul 2009. Acum 10 ani, indragita artista de muzica populara si de petrecere era tot…

- In doar 12 de ore de la lansarea noii sale piese “Parasește-ma te rog”, Carmen de la Salciua a devenit numarul 1 pe Youtube! Piesa a acumulat pana in prezent peste jumatate de milion de vizualizari in timp real. Este una din cele mai rapide ascensiuni de acest tip a unei piese din repertoriul artistei!…

- Dupa ce Culita Sterp a aparut in spatiul public si a criticat-o pe inca sotia lui, Carmen de la Salciua a avut o reactie uimitoare. Dupa ce a tinut sa explice, mai intai, ca nu vrea sa mai apara pe aceeasi scena cu Culita Sterp, anuland toate cantarile, mai apoi a vrut sa-i arate sotului ei ignoranta…