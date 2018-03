Stiri pe aceeasi tema

- E frumoasa si iubita de fani dar, ca orice artist, are parte si de critici rautacioase. Pentru cei din urma, cantareata le-a transmis un mesaj. Carmen de la Salciua este fara doar si poate una dintre cele mai frumoase si apreciate artiste de muzica populara si de petrecere din Romania, iar succesul…

- Cunoscuta actrita Cameron Diaz, in varsta de 45 de ani, "se retrage din actorie" pentru a se concentra pe viata sa privata, alaturi de sotul ei, Benji Madden, in varsta de 39 de ani, informeaza Daily Mail. Potrivit prietenei sale, Selma Blair, Cameron - devenita faimoasa prin rolurile…

- Fanii cantaretului britanic Robbie Williams sunt ingrijorati de mai multe luni in legatura cu starea de sanatate a idolului lor, dupa ce artistul a suspendat, in septembrie, mai multe concerte din motive de "boala", relateaza online ziarul spaniol ABC. O luna mai tarziu, cantaretul anunta pe YouTube…

- Fanii cantaretului britanic Robbie Williams sunt ingrijorati de mai multe luni in legatura cu starea de sanatate a idolului lor, dupa ce artistul a suspendat, in septembrie, mai multe concerte din motive de "boala", relateaza online ziarul spaniol ABC. O luna mai tarziu, cantaretul…

- Culita Sterp si Carmen de la Salciua, unul dintre cele mai iubite cupluri din muzica populara si de petrecere, au plecat impreuna spre locurile unde Mantuitorul s-a nascut, a propavaduit si a murit, dupa care s-a ridicat la ceruri. Intorsi de doar 2 zile din Germania, unde au sustinut doua concerte,…

- Culița Sterp și Carmen de la Salciua, unul dintre cele mai iubite cupluri din muzica populara și de petrecere, au plecat impreuna spre locurile unde Mantuitorul s-a nascut, a propavaduit si a murit, dupa care s-a ridicat la ceruri. Intorși de doar doua zile din Germania, unde au susținut doua concerte,…

- Iti place sau nu muzica lor, trebuie sa recunostem ca, Culita Sterp si Carmen de la Salciua reprezinta idealul multor cupluri de tineri din ziua de azi. Povestea lor de dragoste impresioneaza pe toata lumea. Sunt tineri, frumosi, talentati, apreciati si iubiti, si mai mult decat orice se iubesc foarte…

- Din cele mai vechi timpuri, dragostea este prima sursa de inspirație. Culita Sterp si Carmen de la Salciua știu prea bine acest lucru și, de Dragobete, și-au surprins fanii cu un nou videoclip pentru o piesa de dragoste dedicata pentru toti indragostiții de pretutindeni. Culita Sterp si Carmen de la…

- Dieta Mirabelei Dauer i-a pus viața in pericol. Artista recunoaște ca este gurmanda, iar alimentația nesanatoasa i-ar fi daunat inainte de operația suferita. Mirabela Dauer a fost internata in spital, unde i-a fost extirpat un rinichi. Potrivit unor apropiați ai cantareței, se pare ca problemele de…

- Absolventa de drept din Brazilia, Marcelle Mancuso, a trecut prin momente inspaimantatoare la sala de forța, scrie libertatea.ro. In timp ce facea abdomene legata de un aparat, centura de care era prinsa s-a rupt. Tanara s-a lovit la cap și a fost diagnosticata cu tetraplegie, o paralizie care i-a…

- Inotatorii care se antreneaza la Bazinul “Gherghe Demeca”, din Baia Mare, se confrunta cu mai multe probleme legate de modul in care este administrata respectiva baza sportiva. Intr-o scrisoare deschisa adresata presedintelui Consiliului Judetean Maramures, acestia afirma ca viata le este pusa in pericol,…

- Pentru ca toata lumea ii intreaba pe Culita Sterp si Carmen de la Salciua cand au de gand sa faca un copil, Culita Sterp s-a gandit sa potoleasca putin spiritele si sa ii asigure pe curiosi ca lucrul asta se va intampla in viitorul apropiat. A

- Culita Sterp si Carmen de la Salciua formeaza cel frumos cuplu din muzica populara si de petrecere. Acum doi ani a cerut-o in casatorie chiar de Valentine's Day, iar in toamna anului trecut pe 21 septembrie au facut si nunta. Cei doi se iubesc la fel de mult, poate mai mult, ca-n prima zi! Drept dovada…

- Teribilism fara margini pentru un adolescent care s-a agațat de autobuz in Constanța ca sa nu plateasca bilet. Tanarul și-a pus viața in pericol și nu s-a gandit vreo clipa ca iși pune viața in pericol. Cascadoria baiatului a fost filmata de un șofer aflat in trafic.

- Maria Vasilescu este actrita la Teatrul de stat din Constanta. Ea fost internata pentru un anevrism iar in urma analizelor s-a descoperit ca nu poate fi operata dupa metoda clasica, iar costul unei asemenea operații este de aproximativ 20.000 de euro. Medicii i-au spus ca operația trebuie…

- Companiile de asigurare le impun service-urilor colaboratoare sa acorde discount-uri consistente la piesele auto folosite la reparatii. Asta face, practic, aproape imposibila reparea masinilor cu piese originale, spun specialistii.

- Scrisul urât al medicilor a ajuns sa dauneze grav sanatații. O demonstreaza aceasta rețeta eliberata unui copil de doi ani din Constanța. În zadar a încercat farmacista sa descifreze medicamentele prescrise. Am cerut și ajutorul pe un grup din mediul virtual în care…

- Polițiștii salajeni au intocmit, la sfarșitul saptamanii, mai multe dosare penale pentru infinainte, alte trei dosare penale au fost intocmite in urma constatarii unor astfel de fapte grave. In timp ce actionau pentru supravegherea traficului rutier si prevenirea accidentelor de circulatie pe raza judetului,…

- Seful ISU Cluj, Ion Moldovan, a declarat, marti, într-o conferinta de presa, ca institutia pe "sta prost" în ceea ce priveste mijloacele de interventie, în special la ambulante, unele având peste 11 ani vechime.

- La data de 28 ianuarie a.c. in jurul orei 05.30, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj in timp ce actionau pe raza comunei Mihalt, au oprit, pentru control, un autobuz ce era condus de un barbat de 47 de ani, din comuna Mihalt. In autobuz se aflau 25 de pasageri. Soferul acestuia emana miros de […]

- Accesul turistilor spre cetatea dacica Sarmizegetusa Regia, din Muntii Orastiei, a fost oprit, de luni, pentru o perioada de 30 de zile, timp in care din perimetrul sitului arheologic vor fi taiati si scosi peste o suta de arbori batrani, care s-ar putea prabusi peste zidurile monumentului UNESCO sau…

- Bucureștenii s-au obișnuit sa sune la 112 chiar daca nu au o urgența, mai ales atunci cand e urat afara. Medicii atrag atenția ca fiecare apel nejustificat pune in pericol oameni a caror viața chiar depinde de o ambulanța.

- Formeaza unul dintre cele mai frumoase si de succes cupluri de pe scena muzicala din Romania, dar si din viata de zi cu zi. Culita Sterp si Carmen de la Salciua se iubesc pe zi ce trece tot mai mult. Artistul a postat un mesaj emotionant pentru sotia lui. Postarea a strans in doar cateva minute sute…

- Una dintre cele mai cunoscute creatoare de moda elvetiene, Christa de Carouge a incetat din viata la varsta de 81 de ani, dupa in urma unei boli grave, au confirmat miercuri surse apropiate, ca raspuns la informatiile aparute deja in presa, anunta Agerpres.

- Un barbat din localitatea tulceana Sarinasuf, dependent de oxigen, a solicitat, joi dimineata, sprijinul autoritatilor, dupa ce aparatul care-i asigura supravietuirea a incetat sa mai functioneze, din cauza lipsei energiei electrice, incident produs in urma ninsorii si viscolului. Purtatorul…

- Creatoarea de moda Christa de Carouge, una dintre cele mai renumite din Elveția, a murit la vârsta de 81 de ani. Aceasta suferea de o boala destul de grava, au anunțat miercuri niște persoane aproapiate. Christa de Carouge s-a nascut în Basel și a devenit pasionata de lumea…

- Artiștii Culița Sterp și Carmen de la Salciua au fost atacați de patronul unui club din Resita. Cei doi au marturisit ca au fost la un pas de a fi batuti de un barbat care este proprietarul unui club, unde artistii au fost invitati sa cante. Cantaretul sustine ca patronul localului ar fi fost nemultumit…

- Cunoscuta pentru piesele sale și considerata una dintre cele mai iubite artiste din industria noastra muzicala, Irina Rimes și-a ferit viața privata de ochii curioșilor. Cu toate acestea, recent, a ieșit la suprafața un episod neplacut din viața vedetei.

- Artistii Culita Sterp si Carmen de la Salciua sustin ca au fost atacati de patronul unui club din Resita. Cantareata spune ca patronul localului ar fi fost nemultumit de faptul ca nu a cantat non-stop si la un moment dat a devenit violent cu ea si cu sotul ei, dar si cu intreaga ei trupa.A

- Momente de groaza pentru cuplu din muzica populara si de petrecere. Culita Sterp si Carmen de la Salciua sustin ca ar fi fost la un pas sa fie batuti de patronul unui club din Resita. Cei doi formeaza un cuplu atat in viata reala, cat si pe scena.

- Petrecere cu iz de scandal! Artiștii Culița Sterp și Carmen de la Salciua au fost atacați de patronul unui club din Resita. Cei doi au facut primele declarații și au marturisit ca au fost la un pas sa fie batuți de barbat.

- Artiștii Culița Sterp și Carmen de la Salciua, atacați de patronul unui club din Resita. Cei doi au facut primele declarații și au farturisit ca au fost la un pas sa fie batuți de barbat. Culita Sterp și Carmen sunt in mijlocul unui scandal urias dupa ce au fost la un pas fie batuti de patronul unui…

- „Tide Pod Challenge” este un nou joc periculos, care a devenit popular parintre adolescenți. Tinerii se provoaca între ei sa manânce capsule de detergent si trebuie sa se filmeze si sa posteze imaginile în mediul virtual - dovada ca au dus pâna la capat probele…

- Viata sportivului Vladislav Gribincea, impuscat in luna decembrie a anului trecut in cap, intr-un local din Chisinau, este in afara oricarui pericol. Acesta a suferit o a treia intervenție chirurgicala, iar acum se simte mai bine.

- Doi barbati din Bistrița și-au inceput Noul An cu cate un dosar penal, pentru ca in noaptea dintre ani au fost surprinsi de jandarmi in timp ce utilizau petarde și articole pirotehnice, fara sa respecte prevederile legale in vigoare. Fapta s-a petrecut pe Pietonalul Liviu Rebreanu, unde numeroși bistrițeni…

- „Carmen" de G. Bizet, cea mai cunoscuta opera romantica franceza, revine pe scena Operei Nationale Romane Iasi la inceputul anului 2018. Spectacolul va avea loc duminica, pe data de 7 ianuarie, de la ora 18.30, in Sala Mare a Teatrului National Iasi. Compozitorul Georges Bizet a compus o muzica tulburatorare,…

- Printre ele se numara obezitatea abdominala, nivelul trigliceridelor si al glicemiei. Iata cateva sfaturi pentru barbati, in ceea ce priveste amenintarile la sanatatea lor. Ce inseamna obezitatea abdominala pentru barbati Daca circumferinta abdomenului masoara mai mult de 102 cm, inseamna…

- Cunoscuta prezentatoare TV Iuliana Tudor a fost invitata lui Mihai Gadea. La sfarșitul emisiunii ”Sinteza Zilei”, realizatorul TV a dus-o pe aceasta in culise, in regie. In gluma, Mihai Gadea a intrebat-o: ”Acum facem anunțul ca te muți la Antena?”. ”Nu, nu! Mutarea anului!…