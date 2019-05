Stiri pe aceeasi tema

- Carmen de la Salciua iubește din nou și este extrem de iubita! Cu toate acestea, artista exte extrem de discreta atunci cand vine vorba de aparițiile publice alaturi de iubitul sau, Cosmin Isaila.

- In luna iulie a anului 2018, lumea mondena era zguduita de destramarea celui mai iubit cuplu din muzica populara și de petrecere. Chiar daca s-au desparțit de aproape 1 an, oficial, Carmen de la Salciua și Culița Sterp sunt inca impreuna. Asta pentru ca, in urma unor diverse complicații legale, procesul…

- De ceva timp, Carmen de la Salciua și Cosmin Isaila nu se mai ascund deloc, iar cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Mai mult, noul amorez al cantareței ii face acesteia toate poftele și o surprinde cu cele mai frumoase cadouri, la care alte femei doar viseaza.

- Carmen de la Salciua e pe val și este, din nou, numarul #1! Cel mai recent single al artistei, ”#INDRAGOSTIT”, este pe locul intai in topul celor mai populare clipuri din Romania, a adunat deja peste 1.000.000 de vizualizari, și l-a detronat pe fostul soț, Culița Sterp, luandu-i locul 1 in trending,…

- Nu demult, Culița Sterp și Cosmin Isaila, actualul iubit al soției sale, se distrau pe cinste, iar dovada clara este un clip video pe care noul amorez al lui Carmen de la Salciua inca in mai pastreaza pe Instagram.

- Iubitul lui Carmen de la Salciua, Cosmin Isaila, se plimba pe oriunde vrea, caci il cam ține portofelul! Ultimele postari pe care acesta le are pe Instagram le arata tuturor ca atunci cand vrea, pleaca in orice colț al lumii!

- Culița Sterp și sora lui, Ileana, au o relație extrem de apropiata și iși cer mereu sfatul atunci cand vine vorba despre o cumpana. Așa s-a intamplat și cand Culița Sterp a luat decizia de a divorța de Carmen de la Salciua, iar sora sa a devenit cel mai de preț sfatuitor.

- Deși se afla in plin scandal cu Culița Sterp, Carmen de la Salciua nu uita sa traiasca așa cum ii place și sa se bucure de tot ceea ce-i ofera noul iubit pe care il are, Cosmin Isaila.