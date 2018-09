Obligatiile elevilor din trecut au devenit acum subiect de amuzament, fiind virale pe Facebook. In urma cu un secol, obligatiile copiilor privind scoala erau inscrise in carnetul scolarului. Erau scurte, clare si de bun simt. In 2018, pe ultima pagina a carnetului, mai precis pe partea verso a copertii din spate, mai exista cateva indatoriri care au insa legatura doar cu obiectul in cauza.