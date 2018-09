Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Olandei Mark Rutte va efectua o vizita in Romania, miercurea viitoare, in contextul preluarii de catre Romania a Președinției Consiliului UE in prima parte a anului 2019, anunța ambasada Olandei la București pe Facebook.„Mark Rutte va discuta prima data cu președintele Klaus Iohannis…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, compara declarațiile facute de Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, cum ca PSD ar fi gazat și batut manifestanții la protestul din 10 august cu declarațiile lui Malin Bot. Totodata, Olguța Vasilescu este de parere ca Președintele Iohannis, ca neamț, trebuie…

- Depustatul Liviu Pleșoianu anunța, intr-o postare pe Facebook, ca a depus o plangere penala pe numele președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, acuzandu-l pe acesta de incitare la ura sau discriminare."Președintele Iohannis nu doar ca nu indeamna la respect reciproc, dar chiar stimuleaza și…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu i-a cerut premierului Viorica Dancila sa plece de la Palatul Victoria. Basescu afirma ca ea, Liviu Drangea și Klaus Iohannis nu ințeleg ca premierul reprezinta ”un simbol intern si extern al poporului”. Basescu mai spune ca aceasta persevereaza in a ramane…

- "Eu nu am o mare rezerva in varianta de 300 de parlamentari, ba dimpotriva. (...) Nu e un subiect inchis. (...) Ideea de a avea un numar mai mic de parlamentari (...) este o idee pe care eu am agreat-o atunci cand a fost discutata. (...) Vom vorbi despre asta", a declarat Dragnea, la Parlament, conform…

- Traian Basescu, dupa revocarea șefei DNA: Cei care ii cereau lui Iohannis sa respecte decizia CCR sa puna in aplicare referendumul cu 300 de parlamentari”, a scris senatorul PMP, luni, pe Facebook. El mai afirma ca Romania nu are in momentul de fata mai mult de 300 de politicieni care sa poata exercita…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan sustine ca presedintele Klaus Iohannis a respectat Constitutia in privinta revocarii Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al DNA, adaugand ca PSD sfideaza Legea fundamentala. "PSD aplica deciziile Inaltei Curti pe incompatibilitatile…

- Parlamentarii USR critica dur decizia lui Iohannis. Reacțiile celor de la USR au fost de la: ”A cedat, nu pentru asta l-am votat!”, la ”Cine ați vrea sa fie noul președinte a Romaniei?”. Liderul USR dan Barna ii cere, insa, șefului statului sa demareze procedura de organizare a referendumului național…