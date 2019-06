Stiri pe aceeasi tema

- Marți dupa-masa, 11 iunie 2019: Accident rutier pe CLT, in Ramnicu Valcea, zona liceului Lahovari, cinci auto implicate, 1 victima la prima vedere, “nepastrarea distanței”.! Vom reveni cu detalii!

- O fetița de doi ani a fost ranita, duminica, intr-un accident produs in localitatea Prundu Bargaului, județul Bistrița-Nasaud, in care au fost implicate cinci mașini, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit reprezentanților IPJ Bistrița-Nasaud, accidentul in care au fost implicate cinci…

- Patru autoturisme au fost implicate intr un carambol rutier la iesire din Constanta catre Palazu Mare. Una dintre masini a luat foc in urma impactului.Din fericire, nicio persoana nu a fost ranita.Traficul in zona este ingreunat. ...

- Un carambol rutier a avut loc joi dupa amiaza in zona cartierului Tomis Plus, la iesire din municipiul Constanta. Trei autoturisme au fost avariate in accident. Din primele informatii, o persoana a fost ranita dar este constienta. ...

- Doua persoane au decedat, iar alte cateva zeci au fost ranite in urma a doua accidente produse duminica landul german Thuringia, au anuntat autoritatile, precizand ca primele informatii indica faptul ca unul dintre accidente ar fi fost cauzat de grindina, ...

- Patru mașini au fost implicate intr-un accident rutier in lanț petrecut marți dimineața pe E 85, la ieșirea din Suceava spre Patrauți. La fața locului a intervenit modulul SMURD, cu o autospeciala pentru descarcerare și o ambulanța SMURD Tim, cu sprijinul unui echipaj al Serviciului Județean de ...

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in Baile Govora, judetul Valcea.Potrivit ISU Valcea, evenimentul rutier a avut loc langa strand.Doua autoturisme au fost implicate si au rezultat 6 victime, din care 3 incarcerate."La interventie se deplaseaza o autospeciala de stingere cu modul…

- Trei persoane, printre care si o femeie insarcinata, au ajuns duminica la spital, dupa ce cinci autoturisme s-au ciocnit pe DN 7, in apropierea localitatii Brezoi, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, potrivit Agerpres. Acestia au precizat ca doua…