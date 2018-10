Stiri pe aceeasi tema

- Durerea de spate nu este de glumE. Acestea trebuie tratate cu seriozitate, sub atenta supraveghere a medicului. }n fiecare zi, orice am face, ne punem in pericol sEnEtatea in ceea ce privexte coloana vertebralE.

- Ieri dimineața, a fost reluata activitatea de eliberare a cazierului judiciar, problemele sistemului național informatic fiind rezolvate. Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Roman ROCRIS a suferit o avarie care a afectat serverele, luni dimineata neputand fi eliberate caziere judiciare in toata…

- S-a iscat un scandal uriaș la ediția Exatlon de sambata, 29 septembrie, de la Kanal D , in echipa Razboinicilor, intre Diana și Doru. Și cand te gandești ca totul a plecat de la o simpla gluma… Diana Senteș, fosta iubita a lui Dani Oțil care are obiceiul sa bage raca intre concurenți la Exatlon , a…

- Durerile de stomac pot aparea foarte frecvent, ca urmare a unei alimentații dezechilibrate. Problemele digestive au numeroase cauze, insa odata aparute trebuie sa incerci sa le tratezi și sa eviți alimentele care ar putea sa declanșeze aceste episoade dureroase.

- O delegatie a Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT) va merge la inceputul lunii septembrie la Bruxelles pentru a prezenta problemele legate de Ordonanta privind garantarea pachetelor turistice, deoarece operatorii din domeniu nu au un mecanism de garantare lucrativ ...

- Problemele de sanatate ale lui Viorel Lis au daramat-o pe Oana din punct de vedere psihic. Fostul primar al Capitalei a suferit un accident vascular cerebral, iar recuperarea lui Viorel este dificila.

- Problemele de natura litigioasa se numara printre "cele mai dificile" situatii cu care se confrunta Ministerul Culturii, "cu posibile consecinte extrem de grave pentru statul roman, de pierderi financiare si materiale de mari dimensiuni", a afirmat, vineri, ministrul de resort, George Ivascu. "Multiple…

- Andreea Marin pregatește un film. Vedeta a fost plecata recent in Spania, iar miercuri dimineața a decolat spre Italia. Vedeta are o surpriza pentru admiratorii ei , așa ca a postat un mesaj pe contul de socializare, alaturi de care a atașat o imagine din aeroport. “ Buna dimineața, pretuiește viata!…