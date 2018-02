Stiri pe aceeasi tema

- Campania de toaletare a arborilor din Bacau este in plina desfașurare. Se lucreaza cu doua echipe, in special pe principalele aliniamente ale orașului, dar și in locații semnalate de cetațeni. Pe langa toaletare, in cazuri extreme sunt și taieri, in cazul in care copacii sunt batrani sau daca reprezinta…

- Salariatii Inspectoratului Judetean de Jandarmi Gorj vor participa pana la finalul acestei luni la o ampla campanie de donare de sange. Campania este derulata in colaborare cu Centrul de Transfuzie Sanguina din Targu Jiu, ca urmare a scaderii drastice a ...

- Lupta dintre cele doua echipe, Rona Hartner si Daniel Iordachioaie – Diana Dumitrescu si Majda Aboulumosha, a fost plina de suspans, insa nicio o echipa nu si-a pierdut partenerul. Editia de ieri seara a fost plina de emotie si umor, iar noua productie Ferma vedetelor TV, a luat nastere pe prispa casei!

- Procurorul general Augustin Lazar a transmis, miercuri, un mesaj in care dezavueaza campania desfasurata impotriva institutiilor justitiei de persoane aflate in proceduri judiciare, unele condamnate definitiv, si cere Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) sa adopte o pozitie in apararea sistemului.…

- O tanara de 20 de ani a avut parte de o experiența extrem de ciudata, dupa o noapte intr-un club. Anastasia a mers sa se distreze, numai ca petrecerea a degenerat, iar fata a luat bataie de la un individ. Plina de sange, a mers la Urgențe, acolo unde a avut un adevarat șoc. Barbatul…

- Campania electorala inca nu a inceput, dar presedintele Parlamentului, Andrian Candu, deja afirma ca guvernarea este decisa sa realizeze in acest an ceea ce nu s-a realizat in 20 de ani. De asemenea, speakerul promite ca in 2018 vor fi efectuate mai multe reforme dureroase.

- Un barbat de 31 de ani a fost arestat de politistii din localitatea damboviteana Titu in cursul zilei de joi, 1 februarie, pentru comiterea infractiunii de viol. Totul s-ar fi intamplat sub ochii mamei, bunicii si matusii.

- Copiii vor fi in siguranta in drum spre scoala, cu ajutorul bunicilor. Politia a lansat o campanie in acest sens, care presupune mobilizarea varstnicilor la trecerile de pietoni, pentru a-i ajuta pe cei mici sa traverseze strada.

- Teatrul de Papuși Prichindel din Alba Iulia se afla in renovare totala. Investiția de 1,8 milioane de lei și va fi inaugurat in luna septembrie, odata cu aniversarea a 50 de ani de la infiintarea judetului. In acest moment lucrarile sunt in plina desfașurare, a fost dat jos acoperișul și se reface partea…

- Inspectoratul General de Politie (IGP) planifica sa lanseze un nou proiect social, prin intermediul caruia se doreste sa fie asigurata securitatea copiilor la traversarea trecerilor de pietoni. In esenta, proiectul consta in atragerea voluntarilor din randurile persoanelor in etate, care vor dori sa…

- In cursul zilei de astazi, 29 ianuarie 2018, CNAIR a demarat lucrarile de montare a parapetului de beton, de separare a fluxurilor de trafic, pe zona mediana a drumului national DN3, intre km 252 950 256 000. Potrivit CNAIR, finalizarea acestor lucrari este estimata in circa 8 10 zile de la data inceperii…

- Adina Ion, o fetița de 13 ani din comuna Sageata, județul Buzau, iși vinde desenele ca sa poata strange bani ca ea și frațiorii ei sa aiba ce manca. Mama copiilor a ramas fara serviciu și muncește prin sat cu ziua. Tatal copiilor a plecat de doi ani in Anglia, dar nu le trimite nimic odraselor sale.…

- O eleva din Focsani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a incercat sa se sinucida. Fata a fost gasita de o colega in toaleta scolii, informeaza Romania TV.Adolescenta este eleva in clasa a IX a la liceul Pedagogic din Focsani. Aceasta a ajuns in stare grava la spital dupa ce a incercat sa si taie…

- Campania ”Hai sa daruim un nou inceput pentru un nou-nascut”, desfașurata de Crucea Roșie, a ajuns la Maternitatea Spitalului Județean de Urgența, care a fost dotata cu șase patuțuri speciale pentru nou-nascuți și 264 de cearșafuri. Dupa ce, in urma cu un an, a facut cea mai mare sponsorizare din istoria…

- Mai multe curse interurbane din UTA Gagauz-Yeri au fost anulate din cauza precipitatiilor puternice, depunerilor de lapovita si intensificarilor de vint care au cuprins in ultimele 24 de ore mare parte din teritoriul R. Moldova, preponderent centrul si sudul tarii, transmite MOLDPRES. Potrivit managerului…

- Serviciul de Ajutor Maltez filiala Aiud și Primaria municipiului Aiud reiau campania „Cuier pentru nevoiași”. Avand in vedere faptul ca anul trecut un numar considerabil de persoane s-au bucurat de articole vestimentare de sezon, campania va continua și in acest an. „Astfel, incepand de miercuri, 17…

- Vremea nefavorabila a facut deja victime la Constanța. Zeci de persoane au ajuns la Unitatea Primiri Urgențe din cadrul SCJU “Sf. Apostol Andrei”, în ultimele ore. Pacienții diagnosticați cu traume minore nu au necesitat internare, în schimb cei care au…

- Viitoarele alegeri parlamentare din Ungaria vor avea loc la 8 aprilie, cea mai apropiata zi de duminica in care poate avea loc scrutinul, conform noii legi, a anuntat joi presedintele ungar Janos Ader, intr-o declaratie citata de agentia de presa MTI, informeaza agerpres.ro. Campania electorala…

- Proprietarul uneia dintre cele mai mari companii de lactate din Bulgaria a fost impuscat mortal luni in plina zi in fata biroului firmei la Sofia, au anuntat doua surse familiare cu acest caz. Asasinatul a avut loc la doar cateva zile dupa ce Bulgaria, cea mai saraca si cea mai corupta tara din Uniunea…

- Emanuel Ungureanu, omul care a depus prima plangere impotriva medicului Lucan, a dat cateva declaratii de presa in fata sediului DIICOT, unde este miercuri audiat de procurori in unul dintre cele mai mari cazuri de coruptie dupa anii '90. "Le-am adus procurorilor informatii suplimentare. Sunt…

- Câteva sfaturi din batrâni par a fi, cel puțin la prima vedere, leacuri pentru unele afecțiuni. – Catina, morcov și miere – ulcerul varicos piere. – Manânca miere și lamâie – tusea pleaca de la tine. – Dureri articulare…

- Actiunea nationala „Foc de artificii” continua si in aceasta perioada pentru verificarea legalitatii operatiunilor cu articole pirotehnice desfasurate de persoanele fizice si juridice.

- Un autoturism scapat de sub control pe bulevardul principal al Sucevei s-a izbit violent intr-un stalp, pe strada Ana Ipatescu, in stația de autobuz de la Banca, pe sensul de mers spre Policlinica. S-a intamplat in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 3.30. Inspectoratul pentru Situații ...

- Fostul ofițer SRI a prezentat, vineri, intr-o conferința de presa, un mandat colectiv de interceptare pentru 80 de persoane in dosarul Microsoft, afaceriști și oameni politici. In prioada 4 iulie – 6 noiembrie 2014, mai mulți oameni politici s-au aflat sub un mandat de interceptare strict. Printre aceștia,…

- Desfașurare impresionanta de forțe in județul Sibiu. Zeci de pompieri și echipaje de scafandrii cauta un autoturism care ar fi cazut in albia raului Olt. Alerta a fost data la numarul unic de urgența 112.

- 150 de copii de la centrul de zi al Asociatiei „Copiii fagaduintei” au cu ce se incalzi in aceasta iarna. Saptamana trecuta au primit lemne pentru iarna, dar si o multime de dulciuri, haine, incaltaminte, jocuri educative si materiale didactice. Toate, de la angajatii Spitalului Pelican, care deruleaza…

- Recent, Igor Dodon s-a laudat cu împlinirea a primului an de când a devenit președinte. Și cum în ultimele sondaje demonstreaza ca Igor Dodon este considerat cel mai popular politician din Republica Moldova, am ieșit în strada sa vedem ce cred și cât de mulțumiți sunt…

- Nepoții și copiii sint indemnați sa-și invite bunicii la teatru in cadrul unei campanii, parte a Programului social „60 plus”, lansat joi, 14 decembrie. Campania „Vino cu bunicii la teatru”, care reprezinta doar una dintre acțiuni, este organizata in parteneriat cu Teatrul Național „Mihai Eminescu”.…

- Campania “Bunicii grijulii” initiata de Inspectoratul General al Politiei este in plina desfasurare, iar Politia Capitalei asigura in fiecare dimineata securitatea copiilor la trecerile pentru pietoni, noteaza NOI.md. {{260058}}Activitatile demarate au ca scop prevenirea accidentelor rutiere cu implicarea…

- Asociația Culturala „Sfantul Mitropolit Dosoftei” a organizat luni, 11 decembrie, cea de-a noua ediție a Concertului Extraordinar de Colinde. Timp de trei ore, Casa de Cultura a Sindicatelor Suceava a rasunat de colindele noastre frumoase cantate de glasurile inimoșilor și credincioșilor ...

- La Galeria de Arta "Virgil Comanldquo; din pasajul pietonal Tomis Mall va avea loc luni, 11 decembrie, de la ora 14.00, vernisajul expozitiei "Structurildquo;, eveniment ce face parte din Campania "Born to be Wild Artldquo;, lansata in septembrie 2017 in cadrul Colegiului National de Arte "Regina Marialdquo;…

- Politista zilei este agenta Oana Andreea Boancas din cadrul Politiei Orasului Cugir, care a reușit sa intrerupa o talharie in desfașurare, in plina strada. Polițista era in timpul liber dar aceasta nu a impiedicat-o sa intervina atunci cand a observat un barbat care incerca sa talhareasca o femeie. …

- Ampla campanie de informare derulata de ITM Teleorman in Economie / Inspectoratul Teritorial de Munca Teleorman deruleaza, in perioada 4 decembrie 2017 – 31 ianuarie 2018, Campania de informare și conștientizare cu privire la modificarea salariului brut in contextul transferului contribuțiilor…

- „Piticii" de la Scoala din Bojila sunt nevoiti sa invete in doar doua clase. Cei de la gradinita,16 la numar, invata intr-o singura sala. Sunt fericiti ca mai pot asculta cantece sau povesti la un calculator din capatul salii. Sta la loc de cinste, pentru ca foarte putini dintre ei au asa ceva acasa.…

- Oamenii s-au aratat incintați de campania lansata de Politia Capitalei - ”Bunicii grijulii”, noteaza NOI.md. Aceasta are drept scop asigurarea securitatii copiilor la traversarea strazilor pe trecerile pietonale din preajma institutiilor de invatamint, dar și mobilizarea membrilor comunitații, in special…

- Un baiat de șase ani din Virginia a zguduit rețelele de socializare cu o scrisoare plina de scepticism catre Moș Craciun in care spune ca viața acestuia este pustie și ca Moșul nu are de unde sa știe daca a fost obraznic sau cuminte, relateaza Reuters. Sursa foto: Sarah McCammon / Twitter…

- Multi romani nu au mai asteptat si au cumparat deja, din farmacii, dozele de vaccin antigripal. Asa ca o buna parte din cele un milion de doze, pentru care statul a platit 11 milioane de lei, ar putea fi distruse, pentru ca nu va mai folosi nimanui. Campania de vaccinare ar fi trebuit sa inceapa…

- Un imobil din localitatea Bergkamen, langa Dortmund, in care figurau cazate peste 40 de persoane, dintre care 33 de romani, a ars noaptea trecuta. Potrivit presei germane, focul a fost pus intentionat. Sapte dintre victime sunt in stare grava.

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a declarat, joi, la Alba Iulia, ca sprijinul de un leu pe kilogramul de lana va fi acordat si anul viitor, astfel incat sa nu mai fie lasat niciun fir de lana pe maracini sau ca sa i se dea foc. 'In Romania, din calculele noastre rezulta…

- Campania “Saptamana fructelor si legumelor donate”, din cadrul Strategiei Nationale de Actiune Comunitara (SNAC), a fost un prilej pentru elevii voluntari ai Scolii Gimnaziale Paunesti de a oferi familiilor nevoiase si batranilor neajutorati ai comunei din roadele celui mai bogat anotimp al anului.…

- Una dintre principalele atributii ale politiei este protejarea vietii si integritatii corporale a persoanelor. Inspectoratul de Politie al Judetului Maramures se numara printre institutiile care realizeaza activitati in scopul prevenirii si combaterii violentei asupra femeii, dar si in scopul informarii,…

- De cand a devenit mama, actrița accepta destul de puține invitații la diverse evenimente. In plus, Adela Popescu spune ”nu” joburilor care ar ține-o departe de fiul sau. A devenit cunoscuta in showbiz-ul autohton grație rolurilor pe care le-a avut in telenovelele difuzate la acea vreme pe micul ecran.…

- 27 noiembrie - 03 decembrie 2017 nu este una foarte buna pentru Berbeci, Tauri, Gemeni si Sagetator. În schimb pentru Capricorni, Gemeni, Lei, Pesti si Scorpion este o perioada plina de bucurie si împlinire.

- La Școala Gimnaziala Duiliu Zamfirescu Dumbraveni, s-a desfașurat proiectul național „Campania 19 zile de prevenire a abuzurilor și violenței asupra copiilor și tinerilor”. Au fost organizate diferite activitați educative, prin care s-a urmarit pregatirea copiilor, parinților și a cadrelor didactice…

- Sintem obligati sa ne implicam, sa sprijinim femeile si sa le ajutam sa depaseasca statutul de victima. Este mesajul transmis de presedintele Parlamentului, Andrian Candu, femeilor si fetelor care sufera din cauza violentei in familie. Astazi la Parlament incepe Campania mondiala, 16 zile anti-violența…

- La momentul de fata se desfasoara procedura de vot, in cazul motiunii de cenzura intiiate de PNL la adresa actualului Executiv. E de mentionat faptul ca pentru a trece e nevoie de minimum 233 de voturi, ca este o procedura secreta, cu bile, dar si ca, desi prezent in sala la momentul in care s-a […]…

- Desi asigurarea locuintei este obigatorie prin lege, brașovenii nu se inghesuie sa iși cumpere o astfel de asigurare. Asltfel, Directia Fiscala a municipiului Brasov continua activitatea inceputa in primavara anului trecut, de notificare a contribuabililor care nu au incheiat aceasta polita asigurare,…