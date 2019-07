Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul sud-african de tenis Kevin Anderson, finalistul editiei trecute, locul 8 ATP si cap de serie nr. 4, a fost eliminat vineri, in turul al treilea al turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa ce a pierdut in trei seturi, 6-4, 6-3, 7-6 (7/4), in fata argentinianului Guido…

- ​​Kevin Anderson, al patrulea favorit și finalistul ediției din 2018 a turneului de la Wimbledon, a fost eliminat în turul al treilea de Guido Pella (favorit 26). Argentinianul s-a impus cu 6-4, 6-3, 7-6(4) și îl va întâlni în optimi pe canadianul Milos Raonic (15).Pella…

- SIMONA HALEP VICTORIA AZARENKA LIVE STREAM VIDEO ONLINE EUROSPORT WIMBLEDON 2019. Meciul SIMONA HALEP - VICTORIA AZARENKA este programat pe terenul central de la Wilbmedon 2019 si va incepe in jurul orei 17:55, dupa terminarea meciului Kevin Anderson (8 ATP) - Guido Pella (26 ATP). EUROSPORT transmite,…

- SIMONA HALEP-VICTORIA AZARENKA LIVE VIDEO WIMBLEDON. Halep si Azarenka sunt programate pe terenul Central de la All England Club, dupa partida de pe tabloul masculin dintre Kevin Anderson și Guido Pella. Scorul intalnirilor directe dintre Simona Halep si Victoria Azarenka este 2-2. Ultimul…

- Jucatorul elvetian de tenis Stanislas Wawrinka, locul 19 ATP si cap de serie nr. 22, a fost eliminat miercuri in turul al doilea al turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa ce s-a inclinat in cinci seturi, 7-5, 3-6, 4-6, 6-4, 8-6, in fata americanului Reilly Opelka (63 ATP).…

- Jucatorul elvetian de tenis Stanislas Wawrinka, locul 19 ATP si cap de serie nr. 22, a fost eliminat miercuri in turul al doilea al turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa ce s-a inclinat in cinci seturi, 7-5, 3-6, 4-6, 6-4, 8-6, in fata americanului Reilly

- Jucatorul spaniol de tenis Rafael Nadal, nr. 2 mondial, a criticat alegerea capilor de serie la turneul de tenis de la Wimbledon, care favorizeaza rezultatele obtinute pe iarba fara "respectarea statutului" din...

- ROMANIA U21 // Florinel Coman, 21 de ani, a facut cel mai bun meci al carierei intr-un moment de maxima importanța, stelistul reușind o „dubla" in victoria cu Anglia U21 de la EURO, scor 4-2. Coman a fost incurajat din tribune de Ioana Timofeciuc, iubita care ii e alaturi la turneul final din Italia.…