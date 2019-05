Stiri pe aceeasi tema

- Pentru al treilea an consecutiv, cadrele didactice de la Gradinița cu Program Prelungit Step by Step nr. 12 din Alba Iulia, provoaca studenții Universitații 1 Decembrie 1918, la o calatorie pe taramul ideilor pedagogice creative. Simpozionul, care are drept scop promovarea exemplelor de bune practici…

- Absolvenții promoției 2019 a Universitații ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Științe Economice, profilul Economia comerțului, turismului și serviciilor au trait, vineri, 10 mai, ultimele emoții ale vieții de student. Tinerii au avut parte de ultimul lor curs, cursul festiv, in cadrul caruia…

- “Sfințirea statuii Papei Ioan Paul al II-lea, amplasata in spațiul simbolic al Blajului, reprezinta, și pentru mine, un vis implinit. Cu doi ani in urma, impreuna cu E.S. ambasadorul Nicolae Mareș și cu sculptorul Czeslaw Dzwigaj, gandeam cum s-ar putea face un astfel de dar culturii romane și, in mod…

- Dacian Cioloș a luat masa la cantina Universitații ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, alaturi de staful sau de campanie, dupa intalnirea de luni, cu alegatorii din oraș. PLUS Alba a postat pe contul de facebook al organizației o serie de fotografii care il arata pe Dacian Cioloș alaturi de Dragoș Paslaru…

- Toate grupele din cadrul Gradinitei cu program prelungit nr. 24 Licurici din Brasov impreuna cu Asociatia comitetul de parinti Gradinita nr. 24 Licurici Brasov s-au pregatit pentru a participa la evenimentul caritabil Impreuna dorim sa daruim, eveniment care a devenit deja traditie pentru copiii, cadrele…

- Sala de Sport a Universitații ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a gazduit sambata cea de-a VIII-a ediție a Concursului Național de Dans Modern ”Bucuria Dansului”. In cei 8 ani, competiția a crescut extraordinar de mult, ajungand sa fie recunoscuta drept un reper la nivel național in acest domeniu. …

- Cei opt pompieri din Harghita care au pornit intr-o calatorie inedita, pe o distanța de peste 700 km, pe o pluta improvizata, construita din aproximativ 3000 de sticle din plastic, au trecut luni și prin Alba Iulia. Expediția salvatorilor pe raul Mureș a inceput acum 6 zile și se va incheia peste aproximativ…

- Cercul de Marketing al Universitatii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizeaza in perioada 28 – 29 martie 2019, in intervalul 10.00 – 13.00, evenimentul Marketing one on one. Evenimentul, aflat la prima ediție, se adreseaza deopotriva elevilor și studenților, cat și pasionaților de marketing. Acesta…