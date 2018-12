Stiri pe aceeasi tema

- DupE lungi a"teptEri "i momente emo:ionante, Cabral a dat vestea direct din spital. La cateva ore de cand au anun:at cE sunt la spital "i a"teaptE cu sufletul la gurE venirea pe lume a feti:ei lor, Cabral "i-a anun:at to:i fanii de pe Facebook cE Andreea Ibacka ~a nEscut.

- Betty Stoian xi CEtElin VixEnescu trEiesc cea mai frumoasE perioadE din via:a lor de cand au devenit pErin:i. Proaspe:ii insurE:ei sunt topi:i dupE bEie:elulor lor "i trEiesc via:a cu al:i ochi.

- Au trecut 6 luni de la moartea lui Petru Kalau, cel care a provocat cumplitul accident de pe o autostradE din Ungaria. AlEturi de Petru Kalau "i-au mai pierdut via:a al:i opt romani, to:i pleca:i in strEinEtate, pentru a-"i ca"tiga un ban.

- Timpul se scurge repede și, uite așa, nu mai este mult pana cand Andreea Ibacka și Cabral ii vor ura „bun venit” primului lor copil impreuna. Dar pana se vor bucura de fetița lor, mai ramane in continuoare o mare dilema: ce nume va purta bebelușa?

- Mai sunt doar cateva saptamani pana la cel mai emoționant moment pentru Cabral și Andreea Ibacka. Cei doi vor deveni in curand parinții unei fetițe, iar pregatirile sunt in continuare in toi. De fapt, atat de mult incat nici macar n-au o lista scurta pentru numele fiicei lor.