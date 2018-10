Stiri pe aceeasi tema

- O cantareata de la noi si-a planificat pana in ultimul detaliu inmormantarea. Dupa ce si-a cumparat chiar si sicriul si locul de veci in cimitir, a asteptat sa moara. Un miracol a aparut in viata ei atunci cand nu mai credea in nimic. Viata i s-a schimbat radical dupa operatie.

- Camelia Potec (36 de ani) a nascut recent o fetița de nota 10 . Chiar daca se afla inca in spital, chiar daca este asaltata de trairi și griji necunoscute pana acum, caștigatoarea medaliei de aur in proba de 200 de metri liber la Jocurile Olimpice de la Atena (2004) și-a facut timp sa vorbeasca cu jurnalistul…

- Sora Elenei Gheorghe a nascut in urma cu o saptamana o fetița perfect sanatoasa, pe care a decis sa o cheme Ania. Viața Anei Pirvulescu s-a schimbat radical dupa venirea pe lume a micuței.

- Sora Elenei Gheorghe a nascut in urma cu o saptamana și recent și-a adus micuța acasa, in sanul familiei. Ana Pirvulescu are o fetița perfect sanatoasa, careia i-a pus numele Ania și pe care a introdus-o deja in lumea vedetelor.

- Bucurie mare in familia Elenei Gheorghe! Sora ei a nascut astazi o fetita. Cunoscuta cantareata a stat alaturi de Ana Pirvulescu tot timpul, inainte si dupa ce a venit pe lume cel mai nou membru al familiei lor.