Stiri pe aceeasi tema

- Nasrin, frumoasa prezentatoare de la "Star Matinal de Weekend", a fost impresionatE panE la lacrimi in ziua in care a implinit 28 de ani. Surprizele au inceput de la prima orE, colegii sEi, Andrei ~tefEnescu xi Roxana fiind primii care au sErbEtorit-o cu un tort delicios xi cu un superb buchet de transadiri.

- US Open 2018 a debutat aseara cu o surpriza uriasa. Simona Halep, lider mondial detasat si principala favorita, a fost invinsa de Kaia Kanepi, cu 6-2, 6-4, la inaugurarea noii Louis Armstrong Arena. La finalul meciului, Kanepi a avut o ...

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) și Kaia Kanepi (33 de ani, 44 WTA) se infrunta in primul tur de la US Open. Comentatorii britanici nu au facut fața prea bine relatarii celor petrecute pe terenul "Louis Armstrong", confundand Romania cu Bulgaria. ...

- Experții celebrului post ESPN din SUA au analizat tabloul de la US Open și șansele fiecarui jucator. La masculin, toți experții merg pe mana lui Rafael Nadal, in timp ce la feminin sunt imparțiți și mizeaza pe un duel acerb intre Simona Halep și Sloane Stephens. Citește și: ȘOC la cununia…

- Simona Halep, locul I WTA, va evolua cu jucatoarea Kaia Kanepi din Estonia, locul 33 WTA, in primul tur al US Open, ultimul grand slam al anului. Kaia Kanepi (33 de ani) a mai jucat o data cu Halep, in 2014, in optimi, in Qatar, cand romanca s-a impus cu scorul de 6-4, 3-6, 7-6. Daca va trece de sportiva…

- Autoritațile americane au descoperit un tunel folosit pentru transportul drogurilor și care pornea dintr-un magazin KFC din Arizona pana in Mexic, scrie BBC News. Cu o lungime de 180 de metri, tunelul pornea din subsolul unui fost fast-food din San Luis, traversa granița prin subteran și ieșea pe teritoriul…

- }n fiecare an, pe data de 27 iulie, crextinii sErbEtoresc pe unul dintre cei mai mari Sfinti ai crextinEtEtii. Sfantul Pantelimon, considerat ocrotitorul medicilor, este prEznuit de crextini gratie vietii sale curate pe care a trEit-o xi a vietii pe care i-a dat-o Lui Hristos. }n timpul vietii sale,…