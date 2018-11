Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte Sfat s-a casatorit in mare secret cu iubitul sau tinerel, iar viata sa a luat-o din nou pe un drum normal si fericit. Totul s-a intamplat, insa, in mare secret, iar noi avem toate detaliile. Brigitte Sfat a oferit un interviu in exclusivitate pentru Spynews.ro, in care a vorbit despre decizia…

- Brigitte Nastase se iubește de ceva timp cu Cornel și este mai fericita ca niciodata. Fosta soție a lui Ilie Nastase a depașit perioada in care a suferit și a plans non-stop, iar acum se casatorește. Chiar daca s-au cunoscut de doar cateva luni, Brigitte și Cornel sunt pregatiți sa ajunga in fața altarului.…

- Brigitte NEstase se iube"te de cateva luni cu Cornel "i este mai fericitE ca oricand. Fosta so:ie a lui Ilie NEstase a depE"it perioada in care a suferit "i a plans non-stop, iar acum a rEsErit soarele "i pe strada ei.

- Vineri, 2 noiembrie, in jurul orei 11.40, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților de frontiera, cetațeanul roman Cornel L., in varsta de 27 de ani din județul Salaj. Cu ocazia controlului, oamenii legii au constatat ca barbatul este cautat de autoritațile…

- In cariera sa de fotbalist, Daniel Pancu (41 de ani) a oferit numeroase momente senzationale, insa, acum, cand este antrenor la Rapid, acesta a fost protagonistul uui episod jenant. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, are imagini uluitoare cu simbolul fanilor din Giulesti.

- Hector Hevito, artist de origine dominicana venit pe meleagurile noastre, s-a indragostit iremediabil de o romanca. Deși diferența de varsta era de aproape 15 ani, Hector a luat-o de nevasta pe romanca. Nu peste mult timp, au inceput necazurile in paradis! Soția artistului se pare ca "profita financiar"…

- REzvan Ciobanu a apErut la televizor, pentru prima oarE de cand "i-a operat fa:a. La scurt timp dupE interven:ie, paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe designer arEtand... pEi, ca dupE o opera:ie.

- Fetele de la ~Bambi nu inceteazE sE ne uimeascE! DacE pe scenE s-au descurcat de minune xi au fEcut senzatie ani la rand, cele douE surori au probleme atunci cand vine vorba de volan. DupE ce Denisa a fost surprinsE de paparazzii Spynews.ro in timp ce trece cu maxina peste linia dublE continuE, Raluca…