- Ediția de luni seara a celui mai dur reality-show, „Asia Express”, le-a adus o provocare dificila concurenților – sa renunțe la podoaba capilara, in schimbul unui avantaj in competiție. Bogdan Boanta a acceptat sa ii fie ras parul de pe cap, spre surprinderea coechipierei lui.

- Dupa ce Ana Morodan și Teleșpan și-au caștigat imunitatea și s-au bucurat de o zi fara adrenalina probelor de concurs, celelalte patru echipe lupta pentru cea de-a doua imunitate și implicit garanția ca aventura Asia Express continua pentru ei.

- In primul joc din India, concurenții au fost nevoiți sa aduca ofrande, fructe in greutatea colegului de echipa, vaslind pana la o taraba cu fructe. Se pare ca cei care s-au descurcat cel mai bine au fost Bogdan Boanta și Cocuța!

- Diseara, concurenții Asia Express parcurg ultima etapa a cursei din Sri Lanka catre farul din Colombo. Urmeaza o seara tensionata, cu misiuni care le vor solicita la maximum pe vedete, iar oboseala, stresul și efortul susținut vor incepe sa iși spuna cuvantul "Te simți neputincios intr-o astfel de situație.”,…

- Cocuța, Bogdan Boanta, Teo și Anca Sigartau sunt cațiva dintre concurenții sezonului 2 „Asia Express”. Cei patru sunt prieteni in viața reala, dar, uneori, par dușmani pe Drumul Elefantului.

- Cocuța și Bogdan Boanța au intampinat momente extrem de dificile, la „Asia Express”. Celebra coregrafa a ieșit un pic cam „șifonata” din cursa pentru autostopuri, dupa ce ușa de la portbagajul unei mașini i-a cazut fix in cap și a ranit-o destul de rau.

- A doua ediție a reality-show-ului "Asia Express" inca n-a intrat pe post, la Antena 1, dar caștigatorii "au rasuflat"! Conform unor surse apropiate echipelor de vedete care au participat la aventura din India și Sri Lanka, in marea finala au ajuns Ruby și iubitul ei, Adi, dar și coregrafii Bogdan Boanta…