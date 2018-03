Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Varciu le-a facut o surpriza internautilor si le-a aratat-o pe micuta lui, Anastasia. Aceasta a inceput, la un moment dat, sa planga zgomotos, iar simpaticul concurent de la "Asia Express" a stiut imediat cum s-o calmeze.

- CSM Bucuresti devine o forta si in tenisul din Romania. Dupa ce recent Sorana Cirstea s-a alaturat echipei alb-albastre (unde le are colege pe Irina Begu si Monica Niculescu), ”tigrii” l-au legitimat pe tenismenul Dragos Dima, a doua racheta a tarii si titular in echipa de Cupa Davis a Romaniei.…

- Amalia Enache devenea mamica in luna august a anului 2016. Ea aducea pe lume o fetita perfect sanatoasa, pe care a botezat-o Alma. Acum, perioada concediului de maternitate se apropie de final, iar vedeta a anunțat cand se va intoarce la TV, scrie Click.ro. "Sunt in continuare in concediu…

- "In numerologie, avem 12 luni ale anului. Fiecare luna are valoare numerica de la unu la noua. Cel din ianuarie este unu, este deschizator de drumuri. Februarie este doi și reprezinta dualitate, dependența. Martie, trei, sunt guralivii, care le rezolva pe toate. Patru are munca, limitari, restricții,…

- Celebra artista se confrunta cu probleme de sanatate grave, care ii pun pericol cariera artistica. De curand, ea și-a anulat concertele din Las Vegas pentru a se opera! Se opereaza la ureche Celine Dion are probleme cu auzul, ceea ce i-a afectat performanțele artistice. De aceea, zilele trecute, artista…

- Nascut in Banatul Montan, la Resita, intr-o familie ai carei stramosi au fost colonisti veniti in Banat cu peste doua veacuri in urma, profesorul Helmut Kulhanek este un pasionat colectionar si cercetator al trecutului locurilor natale si nu numai. Matematicianul, fizicianul, cercetatorul si profesorul…

- Toamna anului trecut, Bistrița a gazduit unul dintre cele mai importante evenimente sportive din țara: Campionatul Mondial de Culturism și Fitness. Acesta a fost prezentat de Roxana Ciuhulescu, care a aflat tocmai la Bistrița o veste care a șocat-o…

- Simona Halep, numarul 1 mondial, se va lupta sambata dimineata, in jurul orei 5.30, pentru un loc in finala de la Indian Wells, dar inainte de acest joc, romanca s-a relaxat in compania unei actrițe preferate.

- („Rondelul meu”) „Cand am fost ura am fost mare, Dar, astazi, cu desavarșire Sunt mare, ca ma simt iubire, Sunt mare, caci ma simt uitare. Ești mare cand n-ai indurare, Dar te ridici mai sus de fire Cand ți-este inima iubire, Cand ți-este sufletul iertare. Știu: toate sunt o-ndurerare, Prin viața trecem…

- Participarea la concursurile de fitness poate fi o pasiune destul de costisitoare. Pentru o pregatire adecvata, prețurile pornesc de la 4.000 de dolari și pot depași cu ușurința 10.500$ annual, in funcție de popularitatea antrenorului (competition coach) și perioada pe care o lucrezi cu acesta. „Costurile…

- Dupa o casnicie eșuata, fosta prezentatoare de la Antena 1, Anca Lungu, traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de „Regele cosmeticelor”, un potent om de afaceri din Grecia. Mai mult, in trustul Intact se zvonește ca frumoasa prezentatoare este insarcinata.

- Prime Minister Viorica Dancila said on Saturday at the PSD's extraordinary Congress that the Government wants to adopt the German model in the field of public procurement. "The first time it was the Snagov Strategy, when all the political class and the whole civil society shook hands for the…

- Fotbalul romanesc este in doliu. Ion Voinescu, unul dintre cei mai mari portari ai Romaniei, a incetat din viața la varsta de 88 de ani. Anunțul ca portarul de legenda al Stelei din anii ’50 – ’60 nu mai este printre noi a fost facut de site-ul oficial al FRF. Nascut la 18 aprilie 1929, […] The post…

- Peste 1.000 de sportivi profesionisti si amatori din Romania si din strainatate vor purta tricoul tricolor la a V-a editie a Maratonului Nisipului, pentru a celebra 100 de ani de la Marea Unire. Evenimentul sportiv se desfasura in data de 25 martie, pe plaja din statiunea Mamaia.Organizatorul…

- In 1992, o tanara de 19 ani naștea un copil la maternitatea din Pitești. De atunci, ea nu și-a vazut niciodata copilul, crezand ca bebelușul este mort. Adevarul este unul mult mai sumbru, ieșit la iveala dupa 26 de ani de tacere și tristețe.

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi si membrii aliantei sale de dreapta au laudat joi prestatia premierului ungar, Viktor Orban, in contextul apropierii alegerilor parlamentare din Italia, prevazute pentru 4 martie, noteaza dpa. Italienii sunt chemati duminica la sectiile de vot pentru a-si alege…

- Mircea N. Stoian a dezvalui „rețeta” pe care se bazeaza ProTV atunci cand vine vorba de alegerea caștigatorilor. El susține ca la „Ferma Vedetelor” s-a ținut cont de aceleași criterii.

- Bicicletele de fitness se bucura de o popularitate din ce in ce mai mare in ultima perioada. Intelegem si de ce – sunt usor de folosit, iar avantajele lor sunt mai mult decat evidente. Dar alegerea celui mai potrivit model poate sa fie destul de dezarmanta. Piata este suprasaturata, asa ca este destul…

- Intr-un articol publicat de CNN, Serena Williams a scos la iveala lucruri mai putin cunoscute despre nastere, fostul lider al clasamentului WTA fiind aproape de moarte. "Sunt norocasa ca am supravietuit, aproape ca am murit dupa ce am nascut-o pe fiica mea Olympia", a precizat Serena.

- ​China cere o pedeapsa dura pentru un american care a furat degetul mare de la o statuie din celebra Armata de Teracota, totul intamplandu-se in Philadelphia, unde 10 razboinici au fost expusi la Franklin Institute, scrie BBC. Degetul a fost recuperat, iar chinezii au trimis oameni pentru a repara statuia.…

- Detalii cutremuratoare in cazul dublei tragedii din Capitala. Corpul neinsufletit al barbatul in varsta de 34 de ani a fost gasit langa un bloc de locuinte. Iar in apartamentul din care se presupune ca a cazut victima, politia a gasit-o pe sotia acestuia, si ea fara suflare. Femeia de 31 de ani avea…

- "Sotia, cele trei fiice, agentul, colaboratorii si casa de discuri anunta cu durere disparitia lui Didier Lockwood in cel de-al 63-lea an al aniversarii sale", se arata intr-un comunicat transmis de agentul muzicianului pentru AFP. Lockwood participase cu o seara inainte la un concert in…

- Nikolas Cruz, autorul atacului armat care a facut 17 morti intr-un liceu din sud-estul Floridei, era un adolescent amator de arme care a fost dat afara din aceasta institutie din motive disciplinare, scrie AFP. Tanarul in varsta de 19 ani s-a prezentat la ora incheierii cursurilor la fostul sau liceu,…

- In urma cu mai bine de un an, Edith Gonzales a fost diagnosticata cu cancer de col uterin. Actrita de telenovele a luptat cu zambetul pe buze impotriva bolii si se pare ca a reusit sa o invinga. Pe retele de socializare a postat fotografii in care apare cu parul care a inceput sa ii creasca. A

- Fotbalistul Liam Miller, fost jucator la Manchester United și Celtic, a murit la varsta de 36 de ani, in urma unei scurte batalii cu cancerul pancreatic. In luna noiembrie, mijlocașul care a imbracat de 21 de ori tricoul naționalei Irlandei și a inscris un gol pentru echipa sa, a fost diagnosticat…

- „Daca putem trimite un Roadster in centura de asteroizi, probabil ca putem rezolva si problemele de productie pentru Model 3”, a declarat Elon Musk, seful Tesla si al SpeceX, la prezentarea rezultatelor financiare ale companiei auto pentru ultimul trimestru din 2017. Antreprenorul vrea sa ii linisteasca…

- "Daca Liviu Dragnea vrea sa distruga social-democrația, eu ii spun ca nu se poate. Nu se poate pentru ca social-democrația nu s-a nascut la Teleorman. Sunt voci care spun ca acum 120-130 ani s-a nascut undeva in zona Moldovei dar, desigur, asta depinde foarte mult și de viziunea colegilor mei", a…

- Un bebeluș, nascut intr-un spital privat din Constanța, a murit dupa cateva ore la Spitalul Județean de Urgența unde a fost transferat dupa ce medicii nu au mai putut interveni pentru salvarea lui. Este vorba de același spital privat in care, in urma cu 12 zile, o femeie a murit dupa nașterea unui copil…

- Guvernul a amanat depunerea declaratiei 600 pana pe 15 aprilie prin emiterea Ordonantei de Urgenta (OUG) din 31 ianuarie, dar nu a modificat OUG-ul care stabileste data de 25 martie privind prima plata trimestriala a contributiilor de asigurari sociale, iar Fiscul nu poate emite deciziile de impunere…

- La final de 2007, cinci adolescente din Constanta se lansau in muzica romaneasca cu ceva cu totul nou. "Blaxy Girls" surprindeau tinerii cu "If You Feel My Love", o piesa produsa de Costi Ionita ce suna uimitor de occidental si a reusit sa surprinda radiourile romanesti, multi intrebandu-se daca nu…

- Daphne Self, cel mai varstnic model din lume, a devenit una dintre imaginile oficiale ale celei mai recente campanii publicitare care promoveaza brandul britanic de produse cosmetice Eyeko, informeaza...

- Mica Unire a fost marcata, in aceasta dimineața, la Muzeul Județean, printr-o serie de momente festive și a culminat cu tradiționala hora incinsa in jurul cladirii care gazduiește instituția de cultura. Ieri, la Muzeul Golești, care gazduiește tronul pe care au stat regii Romaniei, dar și Biroul și…

- Gabriel Cotabita a revenit in sala de sport, locul in care cu ani in urma a suferit un accident cerebral care l-a tinut luni de zile in coma. Cantaretul si-a revenit spectaculos si s-a reapucat de sport, avand-o ca...

- Un bebeluș a murit, 15 oameni au fost raniți intr-un accident bizar pe celebra plaja Copacabana, de la Rio de Janeiro. accident bizar pe celebra plaja Copacabana. O mașina a intrat in turiștii de pe faleza.

- Federatia Romana de Baschet a anuntat cu tristete si profund regret trecerea in nefiinta a celui care a fost profesor-antrenor Lonciu Davidescu. Din nefericire, inima singurului antrenor roman cu doua trofee ale Cupei Campionilor Europeni in palmares a incetat sa mai bata. Nascut in 1931, in municipiul…

- Celebra jucatoare de tenis, care a devenit mama pe 1 septembrie 2017, a dezvaluit recent intr-un interviu ca a fost la un pas de moarte cand i-a dat naștere fiicei sale, Alexis Olympia, fiind supusa la doua intervenții chirurgicale. Serena povestește ca ritmul cardiac al bebelușului a inceput sa scada…

- Cristina Manea s-a stins din viata in urma cu o zi, dupa ce tratamentul care i-a fost administrat nu a dat roade. Ziua in care aceasta a nascut a aflat ca sufera de o un tip rar de cancer, fapt ce a condus-o spre pierzanie. Cu cateva zile inainte de a muri, fratele acesteia a cerut ajutor pe retelele…

- A doua zi dupa Sfantul Ioan Botezatorul este praznuit un alt mare ascet al pustiei: Sfantul Cuvios Gheorghe Hozevitul. Nascut in Cipru, pe la jumatatea veacului VII, iși imparte averea saracilor și pleaca in Țara Sfanta, ajungand la o manastire din pustiul Hoezevie.

- Vlad Rosca are 24 de ani este din Arad si timp de 12 ani a facut polo fiind campion national. A invatat sa inoapte inante sa umble, iar la cinci ani s-a apucat de polo pe apa. In momentul de fata este campion la fitness, student in ultimul an la medicina si se ocupa cu nutritia.

- Celebra pianista cu bust urias din Statele Unite vrea sa devina model. Allegra Cole, in varsta de 47 de ani, spune ca a decis sa-si schimbe profesia pentru ca isi doreste sa faca ceva nou.

- Adina Butar, o cantareata care s-a facut remarcata inca de la 16 ani, s-a logodit cu unul dintre cei mai cunoscuti Dj din lume. Tanara a fost ceruta in casatorie chiar pe scena, in timpul concertului de Revelion.

- Caz uluitor! O tanara din Republica Moldova a fost nevoita sa nasca in toaleta Institutului Mamei si Copilului din cauza indiferentei medicilor si a asistentilor medicali. Incidentul a avut loc in urma cu doua saptamani, iar marturiile fetei au fost facute publice de avocaul Promo-Lex Dumitru Sliusarenco.

- La patru luni dupa ce a devenit mama, Serena Williams (22 WTA), fost numar 1 WTA, a revenit pe terenul de tenis cu ocazia turneului demonstrativ de la Abu Dhabi. Americanca a fost invinsa de letona Jelena Ostapenko (7 WTA), scor 6-2, 3-6, 10-5, in primul meci de tenis feminin din istoria turneului,…