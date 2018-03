Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala ar urma sa se pronunte, miercuri, asupra sesizarii de neconstitutionalitate formulate de presedintele Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost sesizata…

- Instituția Prefectului Valcea, prin prefect Florian Marin, a hotarat ca mass-media locala nu poate lua parte la dezbaterea publica a ședinței de lucru la care participa intocmai ministrul Apelor și Padurilor-Ioan Deneș. Așadar, Ministerul Apelor si Padurilor, cu sprijinul Instituției Prefectului Județului…

- Sedinta de miercuri in care procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a prezentat Raportul de activitate a Directiei Nationale Anticoruptie pe anul 2017 a avut loc in absenta ministrului Justitiei, Tudorel Toader, si a premierului Viorica Dancila. Toader a anuntat inca de marti ca nu va…

- In ședința deliberativului județean din luna martie va fi supus aprobarii un proiect de hotarare privind inființarea Parcului industrial ”Bucovina”, a anunțat marți președintele Consiliului Județean Gheorghe Flutur. Asta dupa ce la sediul Consiliului Județean au avut loc discuții in legatura cu oportunitatea…

- Intrunit in ședința extraordinara in data de 25 februarie 2018, ora 09.00, ca urmare a atenționarilor hidrometeorologice de „COD GALBEN” și „COD PORTOCALIU”, emise de catre Administrația Naționala de Meteorologie, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Valcea, , a adoptat urmatoarele masuri pentru…

- Consilierii locali din Alba Iulia se reunesc luni, 26 februarie, de la ora 13.00, in sedinta extraordinara, cu 20 de proiecte pe ordinea de zi. Vor avea de aprobat, printre altele, documentatia pentru cresterea eficientei energetic la mai multe blocuri din oras, garantarea unui credit ce va fi contractat…

- Comunicat: Am susținut astazi, in Ședința de Plen a Camerei Deputaților, o declarație politica cu privire la stoparea exodului medicilor și creșterile salariale pentru cadrele medicale din Romania. In cadru declarației politice, am precizat faptul ca in ultimii ani, Romania s-a confruntat major cu lipsa…

- In conformitate cu prevederile art. 39 alin. 2 din Legea nr. 215 2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se convoaca Consiliul local al municipiului Constanta in sedinta extraordinara, vineri, 23 februarie 2018, ora 12.00, in sala ldquo;Remus…

- Parlamentarii PSD Bacau se vor implica in derularea Planului Național de Dezvoltare Locala (PNDL 2), a decis sambata conducerea social-democraților, in ședința Comitetului Executiv Județean (CEX). Ședința CEX a fost urmata de o conferința de presa,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- La 8 luni de când a fost supusa unei operatii de micsorare de stomac, în urma careia a slabit foarte mult, pierzând pâna la 50 de kilograme, Ozana Barabancea a început sa mearga la sala. Galeria Foto.

- "Pentru mine urmeaza o perioada de vacanta. Stiu ca nu va fi lunga. Sper ca macar doua saptamani sa fie. Dupa aceea incepem pregatirea pentru noul sezon si o luam practic de la capat. Stiu ca rezultatul de aici ne oblige. Ne dorim foarte mult sa avem rezultate bune in continuare si, de ce nu, sa le…

- Cea mai importanta sedinta a Consiliului Local a fost compromisa de actuala putere/majoritate PSD-ALDE. Am crezut ca in lipsa unei dezbateri publice reale, pe care trebuia sa o angajeze primarul orasului Ovidiu Cretu, vom avea o dezbatere normala in sedinta Consiliului Local. Nu s-a putut fiindca si…

- Convocarea Congresului extraordinar al PSD se va face in data de 10 sau de 17 martie, a precizat, miercuri, liderul PSD Liviu Dragnea, dupa sedinta CExN al PSD, el mentionand ca urmeaza a se stabili locatia pentru aceasta reuniune. „Despre Congres - 10 sau 17 martie, urmand ca in zilele…

- Ministrul Finantelor Eugen Teodorovici recunoaste ca OUG 03/2018, adoptata în sedinta de guvern de saptamâna trecuta, va fi din nou modificata, cel mai probabil chiar în sedinta de joi a executivului.

- Ședința saptamanala a serviciilor Primariei Municipiului Chișinau a inceput din nou cu avertizarile Silviei Radu. Aceasta i-a avertizat pe conducatorii intreprinderilor municipale sa se ocupe doar cu lucruri care țin de atribuția lor. Nemulțumirea primariței vine dupa ce a depistat mai multe gherete…

- Joi, 15 februarie 2018, ora 10.00, consilierii locali numicipali sunt convocati in sedinta ordinara. Proiectul ordinii de zi al sedintei este urmatorul: 1.- proiectul de hotarare pentru aprobarea bugetului municipiului Buzau pe anul 2018; 2.- proiectul de hotarare pentru aprobarea bugetelor institutiilor…

- (update 12:20) Dupa dupa 20 de minute de la inceperea ședinței, deputații au luat o pauza de 30 de minute. In același timp, liderul PL, Mihai Ghimpu, a cerut includerea pe ordinea de zi a proiectului de Declarație prin care condamna atacurile Federației Ruse asupra securitații informaționale naționale…

- Controalele tot mai dese ale polițiștilor și conflictul violent de acum mai bine de o saptamana cu cațiva șoferi Uber i-au pus pe ganduri pe taximetriștii timișoreni. Aproximativ 100 de șoferi de la compania Tudo s-au adunat astazi, in jurul orei 17.00, in parcarea din apropierea clubului Heaven, dupa…

- Senatul Universitatii Nationale de Arta Teatrala si Cinematografica "I.L. Caragiale" (UNATC) din Bucuresti a transmis, vineri, ca se distanteaza de rectorul Nicolae Mandea in decizia acestuia de a il sustine pe Valentin Popa pentru functia de ministru al Educatiei.Citește și: Ședința cu AMENINȚARI…

- Stela Popescu a aparut la mijlocul lunii octombrie 2017, la emisiunea "Guess my age" de la Antena 1, unde concurentii trebuie sa ghiceasca varsta celui ascuns dupa un panou, informeaza Romania TV. Spre surprinderea tuturor, una dintre participante era chiar marea actrita. Dupa ce a fost "deconspirata",…

- Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI va analiza, in prima sedinta, o scrisoare primita de la Alina Mungiu-Pippidi legata de posibilitatea ca in SPP sa fi existat un serviciu secret, a declarat, miercuri, senatorul PSD Claudiu Manda, presedinte al comisiei."Am primit o scrisoare…

- La doar doua zile de cand au depus juramantul la Cotroceni, premierul Dancila si membrii Cabinetului sau s-au intalnit in prima sedinta de Guvern, in noua formula. Sedinta e programata sa inceapa la ora 11. Este o reuniune cu atat mai importanta, cu cat se asteapta ca oficialii guvernamentali sa gaseasca…

- La sedinta de duminica a PNL, in care s-a discutat despre strategia parlamentara a partidului si pozitionarea fata de investirea guvernului Dancila, au avut loc doua momente tensionate generate de prezenta lui Petre Roman si de o luare de pozitie a deputatului liberal Daniel Zamfir, au confirmat pentru…

- Senatorii si deputatii PSD si ALDE se reunesc, duminica, la Palatul Parlamentului, la intalnire urmand sa participe si premierul desemnat Viorica Dancila, printre temele care vor fi abordate numarandu-se programul de guvernare si prioritatile legislative. Sedinta comuna a grupurilor parlamentare PSD…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat vineri, inainte de ședința CEx, ca au existat consultari cu toți membrii partidului, iar Viorica Dancila a respins cateva propuneri.'Unele propuneri nu au fost acceptate de Viorica Dancila', a spus Dragnea, la sediul PSD, care a precizat ca in Guvernul…

- Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei de astazi, 25 ianuarie 2018, sunt urmatoarele: I. PROIECTE DE HOTARARI 1. PROIECT DE HOTARARE pentru completarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.66 2014 privind aprobarea Programului…

- Fiul Luminitei Anghel, David Anghel socheaza ca de fiecare data cu aparitiile sale extrem de controversate. De data aceasta, el a ales sa se machieze strident, folosind accesoriile nelipsite doamnelor si domnisoarelor!

- Producatorul de echipamente electrice AAGES Targu Mures (AAG) a semnat un contract de 800.000 de euro cu subsidiara din Ungaria a distribuitorului de echipamente si sisteme pentru constructii HILTI, potrivit unui raport publicat la bursa. „Compania a semnat un contract in valoare de 800.000…

- Sedinta coalitiei PSD-ALDE s-a terminat in urma cu scurt timp. Surse au declarat pentru STIRIPESURSE.RO ca in cadrul intalnirii s-au discutat mai multe proiecte legate de Centenar, dar si proiecte sociale si de infrastructura.Un alt punct al intalnirii l-a reprezentat scaderea TVA, despre…

- Va ninge in Bucuresti, duminica seara si luni dimineata, Capitala fiind sub incidenta unei atentionari meteo. "In Bucuresti nu se semnaleaza precipitatii abundente, iar prognoza precizeaza ca in cursul noptii precipitatiile isi vor face aparitia si in zona Capitalei, sub forma de ploaie si lapovita,…

- Prim-ministrul Pavel Filip a convocat in dimineața zilei de astazi ședința Comisiei pentru situații excepționale, in legatura cu condițiile meteo nefavorabile, noteaza NOI.md. Premierul a solicitat structurilor responsabile sa se mobilizeze maximal pentru a acționa prompt in cazul unor situații de urgența.…

- Fostul deputat Chiril Lucinschi, invinuit in dosarul „BEM”, a fost internat la spital. Din acest motiv, ședința de judecata fixata pentru astazi, 17 ianuarie, la Judecatoria Chișinau (sediul Buiucani), a fost aminata, noteaza NOI.md. „A inceput sa se simta rau, ieri fiind supus unor investigații medicale,…

- Prima sedinta de Guvern condusa de prim-ministrul interimar Mihai Fifor va avea loc miercuri, de la ora 13,00, au declarat surse oficiale pentru AGERPRES. Premierul interimar Mihai Fifor a venit marti la Palatul Victoria, dupa ce a fost desemnat in aceasta functie de presedintele Klaus…

- Presedintele PSD Dolj, senatorul Claudiu Manda, a anuntat, luni seara, ca o noua sedinta a Comitetului Executiv al PSD pentru a nominaliza noua propunere de premier este programata marti la ora 11:00.

- "Guvernul este unul politic, iar partidul decide", a declarat luni ministrul Administratiei si Internelor, Carmen Dan. "Asa cum am spus si ultima data, cand am discutat despre aceasta, guvernul este un politic, asteptam decizia partidului", a spus Carmen Dan inaintea reuniunii Comitetului Executiv…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a ajuns in urma cu doar cateva minute la sediul PSD din Kiseleff, unde are loc sedinta Comitetului Executiv. Intrebata despre conflictele din cadrul Guvernului, dar si despre sansa unei impacari cu Mihai Tudose, Carmen Dan le-a dat jurnalistilor un raspuns scurt:…

- Șeful Directiei Sanatate din cadrul Primariei Chisinau, Mihai Moldovanu a fost luat la rost de catre primarul interimar Silvia Radu. Acesteia i-a crapat rabdarea dupa ce Moldovanu a anunțat ca nu mai sunt locuri in centrele de plasament pentru cazarea oamenilor strazii, iar cațiva dintre aceștia au…

- Consilierii județeni se intrunesc, joi, de la ora 11.00 in ședința extraordinara, care va avea loc in sala 100 ”Mihai Viteazu” a Palatului Administrativ. Pe ordinea de zi sunt trei proiecte. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea declasarii și radierii din Inventarul bunurilor care apartin domeniului…

- Deputat PNL Cluj: In anul Centenarului, maghiarii solicita autonomia teritoriala in timp ce guvernul PSD-ALDE se cearta Deputatul PNL Cluj Adrian Oros a luat atitudine fata de recentele pretentii ale partidelor maghiare privind autonomia si a criticat lipsa de reactie a guvernului Romaniei in acest…

- Luni seara, Liviu Dragnea, presedintele PSD, a iesit sa ofere declaratii dupa sedinta cu scantei de la PSD, unde s-a discutat restructurarea si remanierea Guvernului Tudose. „Eu sunt de acord cu ce am spus eu”, a spus Liviu Dragnea in conferinta de dupa. Pe de alta parte, Liviu Dragnea a…

- Vineri, 5 ianuarie 2018, Klaus Iohannis a participat la Ședința CSM de bilanț și alegeri, prilej cu care a ținut un discurs. CSM e potrivit Constițuției organismul care raspunde de viața și activitatea magistraților din Romania postdecembrista.

- Președintele Klaus Iohannis a fost prezent, vineri domineața, la prima ședința din acest an a CSM. El a felicitat președintele și vicepreședintele pentru modul cum au condus activitatea in 2017 și a dat asigurari ca va fi un aliat intotdeauna in apararea independenței justiției, valoare fundamentala…

- PSD a convocat Comitetul Executiv al partidului, o ședința care se anunța incendiara. Ședința va avea loc, luni, de la ora 14.00, la sediul PSD din Kiseleff.Principalul punct pe ordinea de zi va fi o decizie in privința Ministerului Apelor și Padurilor, dupa demisia Doinei Pana. De…

- Un obiect luminos a putut fi observat pe cer luni, in jurul orei 18:30, in zona parcului Drumul Taberei. Desi au aparut imediat teorii potrivit carora ar fi vorba despre un meteorit, specialistii Agentiei Spatiale Europene au alta varianta.

- Anna Lesko, este o cantareața, pictorița, de origine etnica ucraineana din Republica Moldova, stabilita in Romania. La varsta de șaptesprezece ani ea a efectuat o vizita in Romania, unde a hotarat ulterior sa se stabileasca.