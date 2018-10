Stiri pe aceeasi tema

- Cinemax, cel mai mare lant de cinematografe multiplex din Slovacia, intra pe piata din Romania si va investi 4 milioane euro pentru deschiderea primelor doua cinematografe, in Veranda Mall Bucuresti si AFI Brasov, in 2019, planul pe urmatorii 2 ani fiind sa dezvolte o retea de 30 de ecrane pe plan local.

- Noul Audi Q8 poate fi configurat online si comandat deja in reteaua de distribuitori Audi din Romania. SUV-ul coupe de lux este dotat cu un motor 3,0 TDI quattro de 210 kW (286 CP), cu sistem mild-hibrid. Audi Q8 imbina ce au mai bun de oferit doua universuri, aparent diferite: eleganta specifica…

- Numarul firmelor dizolvate a crescut in primele sapte luni ale acestui an cu 35,33%, la 21.349 firme, fata de 15.775 in perioada similara din 2017, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului. Cele mai multe dizolvari au fost inregistrate in municipiul Bucuresti…

- Preturile la gaze, combustibilii, citrice, legume si unele servicii au crescut cel mai mult, in primele opt luni din 2018, fata de finele 2017, astfel ca rata anuala a inflatiei a revenit pe crestere, conform datelor Institutului National de Statistica (INS). Preturile la categoria energie electrica,…

- "Primele alegeri sunt cele pentru Parlamentul European. Sunt cele mai importante alegeri pentru Parlamentul European care au fost vreodata in Romania de cand a intrat tara noastra in UE. (...) Vor da fotografia la zi a optiunilor populatiei. Vor da masura in care oamenii s-au saturat de PSD si isi…

- Romania nu va avea nicio reprezentanta in grupele cupelor europene, dupa ce FCSB și CFR Cluj au fost eliminate in play-off-ul Europa League. Consecințele acestui sezon ratat se vor resimți serios in anii ce vor urma. Pentru a doua oara de la introducerea sistemului cu grupe și in Cupa UEFA/Europa League,…

- Daca relația cu Tristan Tate este precum ”alba-neagra”, azi e, maine nu mai e, Bianca Dragușanu știe macar un lucru sigur! Și anume sa se distreze. Blonda a mers la piscina, dar nu singura, ci insoțita de un tanar misterios. Bianca Dragușanu a devenit foarte discreta in ceea ce privește relația cu…

- Aproximativ 50 de persoane cu steaguri tricolore scandeaza in Piata Universitatii impotriva PSD: „Sunteti un partid de hoti, de corupti si mafioti”, „Uniti salvam toata Romania”, „Justitie, nu coruptie”. Citeste mai mult: adev.ro/pd85ki