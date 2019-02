Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Nostru este cel mai bogat in urmaritori pe rețelele de socializare (Facebook, Odnoklassniki, YouTube și Instagram), in total 58 695 de perosane urmaresc paginile formațiunii. Al doilea partid cu un numar mare de fani este Partidul Acțiune și Solidaritate cu 33 199 de urmaritori, iar pe al treilea…

- Tot mai multe vedete din showbiz-ul romanesc raman fara cont de Instagram! De data aceasta, Uddi a fost victima hackerilor. Invitat in platoul Star Matinal, artistul si-a anuntat fanii de incident.

- CHIȘINAU, 25 ian — Sputnik. Cunoscutul model originar din țara noastra Xenia Deli și-a încheiat oficial concediul de maternitate. Frumoasa bruneta a publicat pe rețelele de socializare înregistrari video din timpul antrenamentelor pe care le face cu o antrenoare personala. Moldoveanca…

- De cand a devenit mamica, Betty Stoian il imbraca pe micuțul Matthias Ștefan in funcție de ultimele tendințe in materie pentru bebeluși. Astazi, vedeta i-a amuzat copios pe internauți, atunci cand a postat o fotografie tare adorabila cu fiul sau, pe pagina ei de Instagram.

- Facebook, Instagram si Snapchat, folosite in exces, activeaza aceleasi zone ale creierului ca alcoolul si drogurile, consumate indelungat, atrag atentia specialistii. Anxietate, depresie si singuratate. Acestea sunt doar cateva dintre problemele pe care le provoaca dependenta de retelele de socializare,…

- Rusia a utilizat toate retelele de socializare importante, printre care Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, Instagram si YouTube, pentru a influenta alegerile din Statele Unite din 2016 in favoarea lui Donald Trump, conform unui raport obtinut de The Washington Post.

- Un preot din Rusia a ajuns in atenția publica dupa ce și-a etalat pe Instagram colecția de incalțaminte Louis Vuitton și Gucci, in așteptarea Moșului. Preotul cu o intreaga colecție de lux va ajunge in fața comisiei de disciplina a Bisericii Ruse, pentru a da cateva explicații. Preotul și-a șters intre…

- Adela Popescu a postat pe contul de socializare un selfie facut in mașina, alaturi de care a scris un mesaj, in care le cere sfatul prietenilor virtuali. Mai mult, aceasta a impartașit ce ganduri o macinau in timp ce statea in trafic. „Orașul e blocat. Știți cu toții. Pun și eu o intrebare legitima…