- Devenita femeie libera dupa nici doi ani de casnicie alaturi de afaceristul Ciprian Nistor, Laurette isi concentreaza atentia asupra fiicei sale, Serena Luce, rezultata din relatia pe care vedeta a avut-o cu Mihai Stefan. Hotarata ca micuta sa aiba parte de o educatie aleasa, mulatra o comite, din cand…

- Adrian Enache marturisește ca este mereu in forma pentru ca are, ceea ce el numește ”bucuria de a trai”. Asta pentru ca este un om credincios și ii mulțumește zilnic lui Dumnezeu pentru tot ce-i daruiește. La 52 de ani, Adrian Enache este mereu in forma și nu-și arata nicidecum varsta. Artistul are…

- Cantareața Elena Ionescu și-a revenit rapid dupa naștere, afișand o silueta foarte bine conturata. Elena Ionescu a devenit mamica in urma cu trei luni. In timpul sarcinii, artista a luat in greutate 10 kilograme. A reușit sa scape de opt dintre ele imediat dupa ce a devenit mamica. Iar in prezent…

- Cum nu exista sarcina fara cateva kilograme in plus, și Betty Stoian s-a bucurat de niște forme mai „rotunde” in perioada sarcinii. Cu toate acestea, vedeta face orice pentru a ajunge la silueta de dinainte de a ramane insarcinata.

- De cand a devenit mamica, Betty Stoian este in culmea fericirii. Vedeta nu a vrut sa-i arate fața bebelușului insa acum le-a facut o mare surpriza fanilor. Betty Stoian le-a facut o mare surpriza fanilor sai. Dupa ce a devenit mamica, vedeta a publicat mai multe imagini cu bebelușul ei insa… cu fața…

- Octavia Geamanu a fost dintotdeauna slaba și nici macar in sarcina n-a luat prea multe kilograme. Vedeta „Observatorului de weekend” de la Antena 1 ne-a dezvaluit dieta ei și… surpriza! E una care ar aduce nutriționiștii in pragul leșinului! In timp ce multe femei țin diete drastice, fac mult sport…

- A nascut in urma cu o luna, dar arata demential. Fosta sportiva este un adevarat model pentru orice mamica. Camelia Potec, pentru ca despre ea este vorba, a adus-o pe lume pe fetita ei, Ioana Caelia, in urma cu o luna, dar nu ai zice.

- Betty Stoian este in culmea fericirii! Vedeta a devenit mamica pentru prima oara și și-a anunțat fanii de venirea pe lume a baiețelului pe care il are cu Catalin Vișanescu. Betty a publicat pe contul ei de Instagram o urare de bun venit pentru Matthias Ștefan. ”Bun venit, Matthias Ștefan!”, a fost mesajul…