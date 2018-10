Stiri pe aceeasi tema

- Dana Visanescu, soacra lui Betty Stoian, traieste emotii uriase. Tanara a intrat in sala de operatie pentru a-i fi facuta cezariana, aducandu-l pe lume pe Matthias. Intr-un interviu acordat pentru Antena Stars, mama lui Catalin Visanescu a declarat cum a fost alaturi de nora ei.

- Are doar 8 ani si joaca alaturi de Maia Morgenstern, Carmen Tanase, Adriana Trandafir sau Marian Ralea, in serialul fenomen, "Fructul oprit". Iar ea este cea mai tanara actrita din acest fillm. Numele ei in serial e Mara sau Merisor, cum e alintata. Si chiar daca are doar 8 ani, si-a facut deja milioane…

- Lorelai Moșneguțu, fosta concurenta „Next Star” care a impresionat intreaga Romanie cu talentul si vointa ei, a venit, vineri, la emisiunea „Prietenii de la 11”, unde a facut dezvaluiri emoționante despre liceul la care a intrat, dar și despre un concert pe care l-a susținut in Sao Paulo, Brazilia.

- Sunt unul dintre cele mai discrete cupluri, de 16 ani se iubesc și nimic nu i-a putut desparți. Vorbim despre Enrique Iglesias și iubita sa, tenismena Anna Kournikova care la sfarșitul anului 2017 au devenit parinții unor superbi gemeni, eveniment ce le-a schimbat viața radical, dupa cum recunoaște…

- Membrul al formației Backstreet Boys, Nick Carter, in varsta de 38 de ani, a declarat ca are “inima franta”, dupa ce a dezvaluit pe o rețea de socializare ca soția sa, Lauren Kitt, a suferit un avort spontan și a pierdut sarcina.

- Cheryl, mama lui Paul Walker, a facut publice noi detalii despre ultimele momente din viața actorului și a rememorat clipa care ar fi putut sa schimbe cursul evenimentelor din ziua tragica in care actorul și-a pierdut viața.

- Mama actorului american Paul Walker a dezvaluit mai multe detalii despre decesul fiului sau din anul 2013. Intr-un documentar viitor cu numele „I am Paul Walker”, mama sa, Cheryl, a vorbit despre pierderea acestuia, transmite The Sun.

- La opt ani de la moartea Madalinei Manole, apele nu s-au liniștit foarte tare. Ipoteze despre dispariția regretatei artiste continua sa apara, iar intre rudele „fetei cu parul de foc” inca domina o puternica urzeala.