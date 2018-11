Stiri pe aceeasi tema

- Betty Stoian, aparitie total neasteptata la cinci saptamani dupa ce a devenit mamica. Ce experiente de neuitat a trait pe pielea ei fiica lui Florin Salam, dar si care au fost cele mai grele provocari de cand il are pe micutul Mathias Stefan, ne spune chiar ea.

- Delia adora carbohidratii si mananca orice, insa cu toate astea, reuseste sa arate bine, scrie lyla.ro. Citeste si X FACTOR 2018: Aparitie surpriza pe scena de la X Factor. Delia e in stare de soc VIDEO "Incerc si ma gandesc la un regim de viata sanatos, nu reusesc sa il tin. Ma pasioneaza…

- Prezenta la Festivalul de Film de la Roma, unde regizorul Martin Scorsese a fost premiat pentru intreaga cariera, Madalina Ghenea (30 de ani) i-a cucerit pe italieni cu aparitia pe covorul rosu.

- In prima zi a acestei luni Betty Salam a devenit mamica, iar astazi, frumoasa artista a acceptat sa vina intr-un platou de televiziune ca sa vorbeasca despre cea mai frumoasa experiența din viața unei femei: nașterea unui copil. In cadrul interviului, fiica lui Florin Salam a dezvaluit ca recuperarea…

- Betty Stoian este in culmea fericirii! Vedeta a devenit mamica pentru prima oara și și-a anunțat fanii de venirea pe lume a baiețelului pe care il are cu Catalin Vișanescu. Betty a publicat pe contul ei de Instagram o urare de bun venit pentru Matthias Ștefan. ”Bun venit, Matthias Ștefan!”, a fost mesajul…

- Betty Stoian mai are foarte putin timp pana cand va naste si ca orice gravida are pofte. Fiica lui Florin Salam nu s-a ingrasat foarte mult in timpul sarcinii si, tocmai de aceea, profita sa manance absolut tot ce ii pofteste inima.(CITEȘTE ȘI: CANCAN.RO A PATRUNS IN CULISELE MEGA-EVENIMENTULUI REGAL.…

- Betty Stoian mai are foarte putin timp pana cand va naste si ca orice gravida are pofte. Betty Stoian nu s-a ingrasat foarte mult in timpul sarcinii si, tocmai de aceea, profita sa manance absolut tot ce ii pofteste inima.