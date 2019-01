Stiri pe aceeasi tema

- Un preot din Rusia se lauda pe Instagram cu articole Louis Vuitton și GucciComisia disciplinara a eparhiei din orașul Tver, Rusia va examina cazul protopopului Veaceslav Baskakov, care publica pe contul sau de Instagram fotografii cu genți și incalțaminte Louis Vuitton și Gucci, scrie Unimedia.info.…

- Berea nu a fost considerata bautura alcoolica in Rusia pana in 2011; in acel an, presedintele Dimitri Medvedev a promulgat in final o lege care ofera berii statutul de bautura alcoolica. Acest fapt a dus si la o limitare in privinta locurilor in care poate fi comercializata berea; Unul din patru barbati…

- Calin Popescu Tariceanu susține ca remanierea Guvernului este, mai degraba, problema PSD, la ALDE neavand "nicio dorința de schimbare", fapt pe care i l-a transmis și "colegului Dragnea", la o discuție de principiu, in urma cu cateva saptamani.

- Noul magazin KVL by Kenvelo, Lee Cooper si Time Out, de tip multibrand, va fi inaugurat la finalul lunii noiembrie, pe o suprafața de 277 metri patrați, chiar la intrarea de la cupola complexului oradean. Avand o istorie nascuta la finalul anilor ‘80, in Praga, Kenvelo a devenit brandul de…

- Anuntul, confirmat recent de Ministrul Muncii – Lia Olguta Vasilescu, va duce la cresterea pragului pentru contributiile la pensii (CAS) si la sanatate (CASS) pentru contribuabili ce obtin venituri din activitati independente care in prezent sunt raportate in prezent la un salariu minim pe economie.…