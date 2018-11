Stiri pe aceeasi tema

- Mesajul ministrului Apararii Naționale, Mihai Fifor, cu prilejul Zilei Armatei Romaniei Ziua Armatei Romaniei reprezinta un reper important, nu doar in calendarul tradițiilor militare, ci pentru intreaga noastra națiune, o zi in care cinstim trecutul glorios al armatei noastre, in care prețuim prezentul…

- In anul 1918, Romania a parcurs un lung si dureros drum de la agonie extaz. Victoriile din vara anului 1917 de la Marasti, Marasesti si Oituz nu au putut fi explotate de Romania din cauza prabusirii Imperiul Rus. La 7 mai 1918, Romania semneza dureroasa pace de la Bucresti prin care, practic, isi pierde…

- Publicul poate vizita gratuit Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR), in perioada 5 - 9 septembrie, intre orele 10,00 si 18,00. Potrivit unui comunicat al MNIR, transmis vineri AGERPRES, cu aceasta ocazie, vizitatorii se vor putea bucura atat de expozitiile permanente ale muzeului,…

- "Spectacolul istoric "Marea Unire" este realizat dupa un scenariu original, documentat istoric, ce face referire la mai multe zone ale tarii, cu costume si arme specifice perioadei evocate. Este, am putea spune, un film live. Acest eveniment aduce pentru spectatorii sai posibilitatea…

- Maresalul Constantin Prezan, comemorat luni in toate unitatile militare Maresalul Constantin Prezan a fost cel mai înalt lider militar român din timpul Primului Razboi Mondial. Foto: Arhiva. Maresalul Constantin Prezan va fi comemorat mâine în toate unitatile militare, la…

- Mulțumesc romanilor pentru patriotism! Județul Vrancea a fost, pe parcursul a patru zile, inima Romaniei care a batut pentru eroii ei, cei care, cu o mare dragoste pentru patrie, au platit cu prețul vieții lor in Primul Razboi Mondial pentru desavarșirea Romaniei Mari. In perioada 3-6 august, la mausoleele…