Un barbat din județul Covasna a fost spulberat de o autoutilitara pe strada Caii Ferate din Cluj-Napoca. Acesta traversa neregulamentar in momentul in care a fost surprins și accidentat. In urma impactului, barbatul a fost proiectat pe sensul opus de mers și a cazut in fața altui autovehicul. Accidentul a fost anunțat la 112 in jurul orei 12:40. La fața locului s-au deplasat polițiștii, dar și un echipaj medical. Barbatul a pierdut mult sange din cauza leziunilor suferite, astfel ca medicii de pe ambulanța au fost nevoiți sa-l stabilizeze inainte de a pleca spre spital. Potrivit medicilor, starea…