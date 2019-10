Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul Național „David Prodan” și-a ales cei mai frumoși și talentați boboci vineri, 25 octombrie, la Centrul Cultural Cugir, intr-un spectacol care s-a desfașurat simbolic pe taramul Școlii de Magie Hogwarts, vestitul castel in care in care sunt invațați arta vrajitoriei, personajele din seria de…

- Ziarul Unirea FOTO/ VIDEO: Balul bobocilor la Liceul Teoretic Teiuș. Cristiana Popa și Adrian Oprița, desemnați Miss și Mister Boboc 2019 FOTO/ VIDEO: Balul bobocilor la Liceul Teoretic Teiuș. Cristiana Popa și Adrian Oprița, desemnați Miss și Mister Boboc 2019 Joi, 17 octombrie, a avut loc un eveniment…

- Rusia va incepe sa dezvolte rachete cu raza scurta si medie de actiune ca raspuns la dezvoltarea acestui tip de rachete de catre Statele Uunite ale Americii, a declarat vineri presedintele rus Vladimir Putin la Ashabad, capitala Turkmenistanului (ex-republica sovietica din Asia Centrala), unde participa…

- Piața Unirii din Timișoara va fi, la finalul lunii septembrie, locul de desfașurare, dar și, in parte, subiectul, unui spectacol de mare... The post Lumina Unirii – trei seri de spectacol fascinant organizat de Timișoara 2021 appeared first on Renasterea banateana .

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO. Acțiune a polițiștilor din Alba pentru conștientizarea importanței atenției in conducere și utilizarii corecte a telefonului mobil in timpul condusului Acțiune a polițiștilor din Alba pentru conștientizarea importanței atenției in conducere și utilizarii corecte a telefonului…

- Ziarul Unirea FOTO, LIVE VIDEO. Invasioni Lunari, spectacol hipnotizant care a luminat Piața Cetații la gala de deschidere a evenimentului Alba Iulia Music & Film Festival 2019 Turiștii și albaiulienii care s-au aflat vineri seara in Cetatea Alba Carolina au avut parte de un spectacol hipnotizant oferit…

- Ziarul Unirea MAINE: Festivalul „Marie, draga Marie” 2019, la Vințu de Jos MAINE: Festivalul „Marie, draga Marie” 2019, la Vințu de Jos Primaria și Consiliul local al comunei Vințu de Jos organizeaza in data de 15 august 2019, incepand cu ora 13:00, n parcul din centrul localitații, Festivalul cultural-artistic…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO. Sejur fotbalistic de poveste pentru 22 de copii din Alba, in Poiana Brașov, organizat de Clubul Sportiv ACS GT SPORT, școala de fotbal Grozav-Țalnar. Activitați educaționale și recreative, vizionare de film, piscina, drumeții și jocuri de tabara, dar și excursii In perioada…