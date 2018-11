Stiri pe aceeasi tema

- Bella Hadid este unul dintre cele mai indrEgite modele din intreaga lume, una dintre cele mai spectaculoase prezente xi una dintre cele mai controversate femei din showbiz-ul international. Din aceste motive, Bella Hadid a fost printre norocoasele participante la show-ul Victoria's Secret.

- Cucereste orice barbat cu formele sale, iar ceea ce iese din mainile ei, nu poate face oricine! Preferata lui Chef Scarlatescu ne-a deschis usa casei sale si ne-a marturisit ca se va muta din Romania!

- Bad Angie, concurenta preferata a lui Catalin Scarlatescu de la ”Chefi la cuțite”, vrea sa plece din țara. A declarat asta la Antena Stars și pare mai hotarata ca niciodata sa iși puna planul in aplicare. Bad Angie e singura, acum, s-a desparțit de iubitul ei – ”pentru ca era prea copilaros” – și crede…

- Veste xoc in showbiz-ul romanesc! Preferata lui CEtElin ScErlEtescu pleacE din Romania. Se pare cE dupE ce s-a despErtit de iubit, Bad Angie se gandexte din ce in ce mai mult la schimbEri. AstEzi, in timpul interviului oferit pentru Antena Stars, frumoasa blondinE a dezvEluit ce planuri are pentru anul…

- Angie Moisescu, cunoscuta drept Bad Angie de la “Chefi la cuțite”, este din nou singura. Deși incepuse de puțin timp o frumoasa povestecu un barbat care avea aceeași varsta ca ea, cei doi au decis ca este mai bine pentru amandoi sa mearga pe drumuri separate in viața. Vedeta a devenit una dintre concurentele…

- Vexti proaspete in showbiz. Preferata lui CEtElin ScErlEtescu s-a despErtit de iubit. Bad Angie era intr-o relatie de cateva luni cu fostul iubit, insE lucrurile nu au mers deloc axa cum se axteptau intre ei.