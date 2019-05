Stiri pe aceeasi tema

- Societațile din subordinea Primariei Iași organizeaza astazi, cu ocazia zilei de 1 Mai, de la ora 10.00, o serbare campeneasca pe insula din zona Bazei de agrement Ciric. La manifestarea organizata de sindicatele din cadrul Companiei de Transport Public, Salubris SA sau Citadin SA, sunt așteptați sa…

- Alerta meteo. Vremea se schimba radical in noaptea de Inviere. Meteorologii anunța vijelii și grindina. Inca de vineri, Administrația Naționala de Meteorologie a trimis mesaje de alerta privind instabilitatea atmosferica pentru noaptea de sambata, dar și pentru prima zi de Paște.

- Miercuri se incalzeste si vom avea temperaturi ridicate pentru aceasta data in regiunile intracarpatice. In prima parte a zilei s-ar putea sa picure in nord, centru si est, dar peste zi va fi vreme buna.

- Meteorologii anunta pentru marti, 23 aprilie, ca cerul va fi in mare parte innorat. Temperaturile maxime se vor incadra intre 10 si 19 grade, in timp ce minimele vor fi cuprinse intre 2 si 10 grade.

- Potrivit Anexei 6 din Legea bugetului de stat pe 2019, judetului Iasi ii sunt alocate mai putin de 10 milioane de lei (9,91, mai precis), bani care provin din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata. Mai putin decat Iasului le-a fost alocat judetelor Brasov (6,9 milioane de lei), Cluj (8,6), Constanta…

- Recent, trupa ”Zdob și Zdub” și-a surprins fanii cu o noua melodie, o combinație de rock, arta populara moldoveneasca și motive indiene. Un astfel de mix muzical poate fi vazut și auzit în videoclipul formației pentru melodia ”India ma cheama” (India Calls…

- Vremea frumoasa din ultimele zile a determinat conducerea Direcției Județene de Trasnporturi sa inceapa lucrarile de intreținere perioadica pe drumurile județene. Și, cum cele mai mari probleme sunt in zona de nord a județului, acolo au și inceput astfel de lucrari. Este vorba, mai exact, de plombari,…

- Au cazut precipitații mixte pe parcursul nopții trecute, pe drumurile administrate de DRDP Timișoara. Vremea rea va continua, iar pentru astazi, ANM a emis un Cod Portocaliu de ninsoare și vant puternic. De ieri, de la ora 17.00, pana astazi, la ora 05.30, au intervenit 76 de utilaje și au fost folosite…