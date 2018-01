Stiri pe aceeasi tema

- A invocat motive de sanatate drept pretext pentru demisia din trustul Intact, unde lucra de ani buni. A luat pe toata lumea prin surprindere și a ales sa plece la inceputul acestui an. Totuși un motiv ar purea fi afacerea ei, care pare sa mearga foarte bine și careia poate dorește sa-i dedice mai…

- Se știe ca ianuarie este luna in care cele mai multe vedete se afla in vacanța. De cateva zile libere are parte și Diana Ross, in varsta de 73 de ani. Vedeta a fost surprinsa de paparazzi, intr-o vacanța exotica.

- O blonda focoasa din televiziune s-a relaxat la piscina si a reusit sa atraga toata atentia asupra sa. Corpul sau tonifiat si picioarele bine conturate au fost privite minute in sir de curiosi.

- Proaspat intoarsa din vacanta in Dubai, Bianca Dragusanu si-a spus oful in legatura cu una dintre experientele ca mama. Vedeta a povestit la TV ce i se intampla atunci cand merge cu fiica ei cu Victor Slav in parc.

- Cum a fost surprinsa Laura Cosoi dupa ce s-a aflat ca este insarcinata. Vedeta se afla impreuna cu soțul ei, in vacanța, in Dubai, unde viitoarea mamica și-a aniversat și cei 35 de ani. In ultima vreme, despre Laura Cosoi, care a trecut prim momente grele anul trecut , s-a zvonit ca ar fi insarcinata.…

- O cunoscuta vedeta de televiziune din Romania a primit un cadou special din Maramures. Este vorba despre Mirela Boureanu Vaida, care a primit cate un rand de straie traditionale pentru cei doi copii pe care ii are. Foarte incantata de cadoul primit, vedeta a postat pe pagina personala de pe o retea…

- Cunoscuta cantareața Ruby a venit la Targu Jiu, intr-un club din mall, unde a susținut un recital. Zeci de tineri s-au distrat pana in zori. Articolul Uite ce vedeta a venit intr-un CLUB din Targu Jiu! Clienții, PE MESE apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Ce s-a intamplat exact in casa familiei Maleon in preajma Craciunului ramane in continuare un mister, insa tragedia lor a socat o tara intreaga. Oana Roman a vorbit despre acest subiect si s-a declarat de-a dreptul oripilata de gestul sotilor Bogdan si Anda Maleon care si-au pus capat zilelor, in seara…

- Mihaela Radulescu calatoreste foarte mult alaturi de Felix Baumgartner. Asta a facut-o chiar sa ajunga pe mana politistilor din Sydney. Acestia au pus ochii pe iubita lui Felix Baumgartner. Mai exact, vedeta a postat o fotografie pe Instagram in care apare intre doi politisti.

- O cunoscuta blonda din showbiz-ul romanesc a decis sa faca nunta peste cateva luni. S-a casatorit civil in urma cu cativa ani, iar acum pregateste o petrecere in cinstea casniciei lor, dat fiind faptul ca atunci nu au stiut multi oameni ca au spus „Da" in fata ofiterului de Stare Civile.

- E o artista indragita si tine legatura cu fanii ei in cat de des poate! Lidia Buble s-a filmat in urma cu cateva ore in cada, alaturi de cainele ei. Vedeta a avut parte de un moment de relaxare, dar in baie a aparut si patrupedul, iar ea a imortalizat momentul.

- Simona Halep se bucura din plin de vacanta si se distreaza alaturi de oamenii dragi din jurul ei. Se pare ca jucatoarea de tenis vrea acum sa cucereasca lumea si cu vocea ei, asa ca-si face încalzirea din timp. Simona Halep a anuntat de curând ca vrea sa se retraga de timpuriu…

- Oana Roman a aratat ce cadou a primit de la partenerul ei de viața, Marius Elisei. Oana Roman este casatorita de 3 ani cu Marius Elisei , cu care are o fetița foarte reușita, Maria Izabela. In pragul sarbatorilor de iarna, Oana Roman a avut parte de o surpriza foarte frumoasa din partea lui Marius Elisei,…

- Bianca Dragușanu și Victor Slav au luat parte la un eveniment atipic, vineri seara, in Capitala. Deși de cele mai multe ori cei doi sunt vazuți la evenimente mai glamour, iata ca au facut deliciul tuturor celor prezenți la evenimentul in cauza.

- Andreea Berecleanu (42 de ani) a fost greu incercata in ultimele luni. scrie click.ro. Prezentatoarea de la Antena 1 a trecut prin momente cumplite dupa ce si-a pierdut tatal in aceasta toamna. Magia sarbatorilor nu o va cuprinde anul acesta pe vedeta, care a declarat ca asteapta ca 2017 sa se termine…

- Cunoscuta ca o persoana careia ii plac sarbatorile de iarna la nebunie, Andreea Balan a luat o decizie fara precedent. Daca in ultimii ani a respectat toate traditiile legate de Craciun, in 2017 vedeta a decis ca a venit vremea unei schimbari.

- Momente infioratoare in platoul emisiunii Vorbe Bune cu Lilu. Prezentatoarea a fost la un pas sa-si taie mana dupa ce a acceptat sa fie asistenta magicianului Mihai Kovali. Vedeta TV a trait momente de panica dupa ce magicianul i-a luat mana si a prins-o intr-o ghilotina.

- Ilinca Vandici nu a fost obișnuita cu alt gen de cadouri, de Moș Nicolae , atunci cand era mica. Vedeta TV se bucura de dulciuri și facea intrecere pe… nuielușe cu sora sa. Ilinca Vandici iși aduce și ea aminte de vremurile copilariei și de momentele in care ea și sora sa, Natalia, cu trei ani mai mare,…

- Veste mare in lumea mondena din Romania! Cand nimeni nu se astepta, Codin Maticiuc traiește o poveste de dragoste alaturi de o vedeta de televiziune! Paparazzii Spynews.ro au imaginile in care craisorul de Dorobanti apare alaturi de cea care a reușit sa-i fure inima!

- A inceput cu un incendiu aparent inofensiv, al unei masini parcate in fata unei case din Oberaden, dar la scurt timp dupa aceea a fost nevoie de interventia a 180 de echipe de salvare. 21 de angajati ai unei companii de constructii din localitatea Unna, nu departe de Dortmund, au fost spitalizati in…

- Mara Banica este una dintre cele mai iubite si apreciate jurnaliste din tara si nu a putut trece cu vederea aceasta zi! Vedeta a avut parte de o surpriza uriasa chiar de 1 Decembrie si nu a ezitat sa o impartaseasca si cu prietenii virtuali.

- Una dintre cele mai apreciate actrițe din showbiz-ul romanesc a fost surprinsa intr-o ipostaza mai puțin obișnuita. Focoasa bruneta se comporta mai ceva decat o pitipoanca atunci cand crede ca nimeni nu o vede.

- Mara Banica este sarbatorita zilei! Vedeta a avut parte de o surpriza de proportii in cadrul emisiunii "Acces Direct". Cunoscuta jurnalista a fost dezamagita de faptul ca Mirela Vaida nu i-a urat "La multi ani", dar a preferat sa nu spuna nimic.

- Simona Gherghe pare mai fericita ca niciodata de cand a devenit mamica, insa clipele frumoase petrecute alaturi de fiica ei, Ana Georgia, nu sunt chiar usoare. Vedeta a apelat la prieteni pentru a-si lamuri o dilema din viata de mamica.

- Alina Pușcaș și soțul ei au implinit 3 ani de cand sunt impreuna. Vedeta de la Antena 1 a postat o imagine pe contul de socializare in care apare ținand in palma verighetele. Alina Pușcaș și soțul ei formeaza unul dintre cele mai discrete cupluri de la noi. Au impreuna doi copii și o casnicie așa cum…

- Ani la rand a fost una dintre cele mai apreciate vedete de la PRO TV, dar acum a luat o decizie radicala. Devenit celebru in perioada 2002-2009, acesta a decis sa se mute din Romania.Mai mult, el iși vinde și toate proprietațile pe care le deține in țara noastra. Dupa ce a instrainat o casa,…

- Cunoscuta prezentatoare de televiziune Ellen DeGeneres l-a acuzat pe Donald Trump ca ''incurajeaza americanii sa ucida elefanti'', dupa ce presedintele a reautorizat importul de trofee provenind de la elefantii ucisi in tarile africane, potrivit The Telegraph. Vedeta de televiziunea a spus ca este…

- Actrița Patricia Reyes Espindola vine in Romania. Vedeta este cunoscuta pentru rolul din superproductia „Frida”, in care ii este mama Salmei Hayek. Actrița Patricia Reyes Espindola a devenit cunoscuta publicului din Romania, din telenovele precum „Salome”, cu Edith Gonzalez, „Ingerul Noptii, „Maria…

- Invitata in cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe” de la Antena Stars, Nadine dezvaluie multe dintre obstacolele peste care a trecut de-a lungul timpului, despre felul cum a reușit sa trasforme in avantaj tot trecutul ei dureros. Nadine a crescut intr-o casa de copii, a fost de-a lungul timpului…

- Mirela Boureanu Vaida modereaza emisiunea “Acces direct“, in locul Simonei Gherghe, care se afla in concediu de maternitate. Vedeta este ingrozita de cazurile pe care le prezinta, la fel s-a intamplat si in editia din aceasta seara, cand nu s-a mai putut abtine si a izbucnit in lacrimi, chiar in direct.

- Pepe a facut public ce s-a intamplat joi dupa-amiaza in culise cu Alina Pușcaș. Alina Pușcaș implinește joi, 2 noiembrie, 32 de ani. Vedeta este cunoscuta telespectatorilor din țara noastra ca model, actrița și prezentatoare a emisiunii „Te cunosc de undeva”, de la Antena 1. Alina Pușcaș, care anul…

- Dupa ce a anuntat brusc ca s-a casatorit, Oana Zavoranu continua seria dezvaluirilor. Vedeta a socat pe toata lumea atunci cand a marturisit ca i s-a intamplat sa plece pe strada goala-pusca, in mijlocul noptii.

- Initial, amenda aplicata lui Andre Rieu de autoritatile olandeze a fost de 236.000 de euro, pe motiv ca muzicianul a folosit in concertele sale un grup de tineri naisti romani dupa ora 23.00, cand minorilor le este interzis, prin lege, acest lucru.

- Paula Chirila trece prin momente de panica in aceasta seara, de la ora 21.15, la “Aici eu sunt vedeta”, show-ul de la Antena 1 prezentat de Dan Bittman, in care copiii celebritaților dezvaluie secretele parinților lor.

- Ilinca a fost surprinsa de paparazzi in timp ce intrat in curtea unei biserici din Capitala. Prezentatoarea de la "Bravo ai stil" purta ochelari de soare, o fusta pantaloni si un pulover calduros. Ceea ce lea atras atentia paparazzilor a fost fptul ca era destul de ingandurata. In weekendInlinca…