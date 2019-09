FOTO Autovehicul lovit de tren, în această dimineață, la Brașov Potrivit ISU Brașov, un incident feroviar a avut loc, in aceasta dimineața, in municipiu. Un autovehicul a fost lovit de tren in Brasov, pe Șoseaua Cristianului. Din fericire, nu sunt victime, iar la fața locului s-au deplasat un echipaj smurd si o autospeciala cu apa si spuma. Foto: ISU BRAȘOV The post FOTO Autovehicul lovit de tren, in aceasta dimineața, la Brașov appeared first on NewsBV . Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

