Stiri pe aceeasi tema

- Dupa doar 3 ani de la deschidere, Immochan investeste 10 milioane de euro pentru a transforma centrul comercial Auchan din cartierul Drumul Taberei intr-o comunitate. Noul centru, care nu va pastra numele hypermarketului, va reuni, pe langa magazine si food-court, un spatiu de biblioteca, un loc de…

- Incasarile din taxe și impozite au crescut cu peste 12 milioane, in primele doua luni ale anului, fata de aceeasi perioada a anului trecut. Astfel, pana la 28 februarie 2018, Directia Fiscala Brașov a incasat 43,092 milioane lei, fata de 31,203 milioane lei de milioane de lei, cat a incasat in aceeasi…

- Peste 150 de proiecte, investitii atrase de 1,3 milioane de dolari si 780 de companii ajutate sa recruteze angajați performanți. Sunt doar cateva dintre reușitele Centrului de Excelența Tekwill, la un an de la inaugurare.

- Grupul Digi a majorat cu 16 milioane euro fondurile disponibile prin creditul sindicalizat contractat la inceputului lui februarie, imprumutul ajungand la o valoare totala de 179 milioane euro, potrivit unui anunt al companiei publicat marti la BVB. Suplimentarea fondurilor disponibile prin…

- Reabilitarea centrului pietonal al municipiului Calarasi si modernizarea strazilor Bucuresti si prel. Bucuresti au intrat in linie dreapta. Autoritatile locale au finalizat documentatiile de avizare a lucrarilor de interventii ce stau la baza aplicatiilor care se vor depune in cadrul Axei 4.1 a Regio…

- Loteria Romana a acordat, in primele doua luni ale anului in curs, un numar de 1.183.842 de castiguri in valoare totala de aproximativ 37 de milioane de euro. In februarie, Loteria Romana a acordat peste 585.000 de castiguri in valoare totala de aproximativ 88,66 milioane de lei (peste 19 milioane de…

- Steliștii sunt cei mai buni contribuabili pentru Primaria Capitalei, partida cu Viitorul din week-end-ul Viitorul fiind meciul 115 disputat de roș-albaștri din postura de organizatori pe cel mai mare stadion din țara. Astazi se implinesc 6 ani, 4 luni și 9 zile de cand Steaua a jucat primul meci oficial…

- Bugetul Primariei Albestii de Arges se ridica, pentru anul 2018, la circa 6.000.000 lei. Suma acopera costurile de functionare pe tot anul si ofera si posibilitati de sustinere a unor proiecte de dezvoltare locala aflate pe lista de prioritati. “La adoptarea bugetului am avut si ceva abtineri din partea…

- Veniturile estimate în 2018 a Cluj Innovation Park sunt în valoare de 1,4 milioane lei, iar cheltuielile sunt prognozate la 2 milioane lei. Potrivit celor mai noi estimari, CREIC ar trebui sa fie gata în luna mai, așa ca șefii Cluj Innovation Park se hazardeaza și anul acesta,…

- Uniunea Europeana va oferi aproximativ 11,60 milioane de euro pentru proiecte de aprovizionare cu apa si canalizare (AAC) si pentru proiecte de eficienta energetica (EE) in Regiunea de Dezvoltare Nord. De aceasta infrastructura vor beneficia peste 70 de mii de cetateni.

- Primaria Oradea va continua anul acesta programul de reabilitare a retelei de termoficare prin inlocuirea a inca 23 de kilometri de magistrale si modernizarea punctelor termice, proiect caruia ii sunt alocati aproximativ 32 de milioane de euro. Finantarea este asigurata in proportie de 95% din fonduri…

- Fundasul Barcelonei Gerard Pique are si alte preocupari pe langa fotbal. El a pornit o afacere alaturi de tenismenul sarb Novak Djokovici, fost numar unu mondial, si acum ar vrea sa transforme radical Cupa Davis, competitie de tenis pe echipe ce se desfasoara din 1900.

- Peste 12 milioane de euro au fost atrase in 2017 de catre o primarie din Romania prin Agentia Locala de Dezvoltare, aceasta fiind cea mai mare investitie din cele trei parcuri industriale ale orasului, investitie care va genera 440 de locuri de munca. Totalul investitiilor in aceste parcuri industriale,…

- Aplicatia ce iti arata orarul si in cat timp trebuie sa ajunga intr-o statie un mijloc de transport in comun, Moovit, a primit o runda de finantare de 50 de milioane de dolari de la fondul de investitii Intel Capital si ajunge la investitii totale de 133 de milioane de dolari.

- “Suma pe care am alocat-o din bugetul acestui an pentru proiecte culturale, sportive și comunitare este de 11,5 milioane lei. Invit operatorii sa depuna proiecte creative și inovative care sa faca Sibiul dinamic și interesant atat pentru sibieni, cat și pentru turiști. Read More...

- Consilierii județeni din Alba vor supune spre aprobare in ședința ordinara din 22 februarie un proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Modernizare drum judetean DJ 103E: DN 1 – Girbova de…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb,a semnat, impreuna cu președintele ANOFM (Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca), Cristiana Barbu, contractele de finanțare pentru 3 proiecte care vizeaza integrarea tinerilor șomeri pe piața muncii, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.Citeste…

- Consiliul Local al comunei Albestii de Arges a aprobat lista investitiilor prevazute pentru anul in curs. Valoarea totala a lucrarilor prevazute se ridica la suma de 16 milioane lei, o buna parte din bani provenind din Programul National de Dezvoltare Locala. Cele mai importante proiecte propuse de…

- 43 de milioane de euro vor fi oferite țarii noastre de Uniunea Europeana. Banii vor fi folosiți pentru aprovizionarea localitaților cu apa și canalizare și eficiența energetica. 18 proiecte de acest fel urmeaza sa fie implementate pana in 2020.

- Politistii au dat, miercuri, amenzi in valoare totala de aproape 2,2 milioane de lei, dupa ce au desfasurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice si au intervenit la aproape 2.300 de evenimente. In plus, aproape…

- FCSB - LAZIO ONLINE 2018: Gigi Becali admite ca partida cu Lazio este una importanta, dar nu și una mare. Patronul FCSB este de parere ca nici adversarul pe care echipa lui il va intalni in aceasta seara pe Arena Naționala nu este unul puternic. "E meci important, dar nu poti sa spui ca e…

- Administratorii Arenei Naționale ar fi luat decizia de a inchide parcarea subterana dupa ce o bucata din tavan s-a desprins și a cazut. Astfel, pentru moment, spectatorii nu mai au acces in parcare, potrivit TV Telekom Sport. Arena Nationala si-ar putea schimba NUMELE. Pierderi de 3,2 milioane…

- In urma tragerii de duminica, 4 februarie, la Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 8,56 milioane de lei (peste 1,8 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,1 milioane lei (peste 240.000 de euro). In urma tragerii Joker de…

- 9,5 milioane lei nerambursabili pentru sportul din Cluj. Cea mai mare suma din istorie Primaria va acorda in 2018 finantari nerambursabile de la bugetul local pentru proiectele structurilor sportive din municipiu in valoare de 9,5 milioane de lei, cea mai mare suma din istorie. Solicitanti trebuie…

- Pompiliu Budulan, fostul director general al Nuclearelectrica SA, este cercetat penal sub control judiciar pentru luare de mita. Budulan ar fi cerut spaga 1,7 milioane de euro pentru el si pentru partidul din care facea parte (PDL). Procurorii DNA au anuntat, luni, punerea in mișcare a acțiunii penale…

- Doua drumuri judetene, respectiv DJ 205J - intersectie DJ 204E (Panciu) – intersectie DJ 205H (Movilita) si DJ 204D sector Vulturu –Hingulesti- Maluri vor fi reabilitate si modernizate in perioada imediat urmatoare si doua poduri din beton armat vor fi construite pe DJ 205D, peste torentul Adanc, comuna…

- Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest a incheiat, anul trecut, 97 de contracte de finanțare, in valoare de 1,77 miliarde de lei (1,65 miliarde lei nerambursabili), prin Programul Operațional Regional de 2014-2020. Cele mai multe dintre acestea se refera la restaurarea, consolidarea și punerea in valoare…

- Politistii au dat, joi, amenzi in valoare totala de aproape 3 milioane de lei, dupa ce au desfasurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice si au intervenit la peste 2.600 de evenimente. In plus, peste 500 de soferi…

- Pentru SIXT Group Romania, una dintre companiile de top din industria auto, anul 2017 a fost unul de succes, cu peste 4.000 de autoturisme aflate in administrare și cu o creștere la nivelul tuturor diviziilor sale.

- Comisia Europeana a aprobat Romaniei suma de 800 de milioane de euro pentru finalizarea unor lucrari incepute in perioada 2007 – 2013. Este vorba despre zece proiecte din domeniile transport, managementul deseurilor, infrastructura de apa si prevenirea dezastrelor naturale. ”Aceste proiecte reprezinta…

- Activitate intensa pentru „controlorii” fiscului din Regiunea Vest. Angajații Direcției Generale Regionale a Finanțelor din cele patru județe, dar și de la Inspecția Fiscala pentru Contribuabili Mijlocii au efectuat un numar de 3.427 acțiuni, din care 2.494 au fost inspecții fiscale parțiale…

- Opinary este un startup care dezvolta unelete prin care publicatiile online pot realiza sondaje de opinie in randul cititorilor. Firma a primit o investitie de 3 milioane de euro din partea unui grup de investitori americani. Printre publicatiile cu care colaboreaza startup-ul se numara The Times, The…

- Suma totala platita in decembrie de statul roman pentru ajutorul social (venit minim garantat) depaseste 60,88 milioane de lei, valoarea medie fiind de 276,49 lei de persoana, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS), informeaza ...

- Proiectul Podului de la Braila are o valoare de aproximativ 500 de milioane de euro, este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructura din ultimii 27 de ani lansate in Romania si va fi construit de o asociere de firme din Europa si din Asia, ceea ce ofera un plus de simbolistica importantei…

- Scooterson, startup-ul lansat la Arad, ce produce un scuter inteligent, a primit o investitie de 1,75 milioane de dolari din partea unei firme romanesti si a unor oameni de afaceri din Singapore si India, doua piete unde startup-ul romanesc ar urma sa se extinda cu vanzare si deschiderea unui centru…

- Borșa va avea o partie olimpica de schi. Investiție de zece milioane de euro. Proiectul construirii unei partii olimpice de schi care va fi cea mai lunga din Romania, a fost relansat de Primaria Borsa, fiind o investitie estimata la 10 milioane de euro. Pe partie vor putea fi organizate competitii nationale…

- Corpul principal al Palatului Principilor, imobil de patrimoniu din Cetatea Alba Carolina, va fi restaurat cu fonduri europene, printr-un proiect al Municipiului Alba Iulia. Potrivit reprezentanților primariei, administrația are intenția de a amenaja acolo un Muzeu al Principatului Transilvaniei, in…

- Locuitorii din Lipanești vor avea la dispoziție o gradinița noua, care va funcționa cu program prelungit, unde sa-și poata lasa copiii peste zi. Investiția este derulata prin Programul Național de Dezvoltare Locala, in cadrul careia administrația locala a semnat deja contractul de finanțare pentru acest…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman (AM POCU) a semnat trei contracte de finantare, in valoare totala de aproximativ 93,7 milioane euro, in cadrul apelului de proiecte de tip non-competitiv Romania Start-Up Nation, potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltarii…

- Cornel Ionica anunta proiecte majore pentru Pitesti, acestea urmand sa fie derulate in perioada ce va urma. Acesta a profitat de faptul ca vicepremierul si Ministrul Dezvoltarii au facut o vizita in Arges, asa ca a stat de vorba ei in incercarea de a-i convinge pentru a acorda finantare acestor proiecte…

- Anul trecut, valoarea totala a tranzactiilor cu terenuri pentru proiecte imobiliare (exceptand segmentul industrial) a crescut semnificativ fata de 2016, ca urmare a capacitatii pietei de a absorbi atat proiecte mici, cat si proiecte de peste 1.000 de apartamente. Mai mult de trei sferturi din valoarea…

- Pompierii din Alba Iulia au primit, la sfarsitul anului trecut, o noua autospeciala ce va fi utilizata in interventii. Aceasta a fost prezentata marti, la sediul ISU Alba. Cu o valoare de 2.667.773,96 lei, autospeciala de intervenție model M42L va permite echipajelor sa actioneze pentru stingerea incendiilor…

- Bruno Mars a lansat o piesa noua, intitulata "Finesse". Melodia este extrasa de pe albumul "24K Magic", un disc prin care artistul dorește sa transmita publicului buna-dispoziție și pofta de dans.

- Suma totala platita in noiembrie de statul roman pentru ajutorul social (venit minim garantat) depaseste 60,2 milioane de lei, valoarea medie fiind de 275,84 lei de persoana, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In noiembrie 2017,…

- Boldurul este una dintre comunele timisene moderne, in care s-au facut multe, insa cei care conduc destinele localitatii mai au destule proiecte in plan. Dintre acestea, modernizarea si schimbarea sistemului de iluminat public in localitate va fi implementat in curand. Proiectul, in valoare de 1,5 milioane…

- Au fost aprobati indicatorii tehnico-economici pentru parcarea multietajata ce va fi construita pe terenul fostei baze sportive Vointa. Municipalitatea spera ca aceasta investitie va fi gata in anul 2020.

- O suma impresionanta de bani vine de la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene pentru comunitatea din Valea Chioarului. Este vorba despre aproximativ 20 de milioane de lei obținuți de administrația locala, cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș, pentru obiective…

- Mai multe firme din Timișoara au transmis un memoriu Consiliului Local Timișoara prin care cereau retragerea de pe ordinea de zi a unui proiect ce prevedea instituirea unei taxe speciale de 2 la suta din tarifele de cazare practicate in municipiu, deoarece proiectul nu a trecut prin dezbatere publica.…

- „Finantarea din surse imprumutate permite autoritatilor locale sa implementeze mai multe proiecte de investitii intr-o perioada mai scurta de timp, avand in vedere ca necesitatile de finantare a cheltuielilor de capital depasesc resursele proprii care sunt limitate. Ca urmare, a aparut necesitatea…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica, si presedintele Consiliului Judetean Valcea, Constantin Radulescu, au semnat, marti, contractele de finantare pentru trei proiecte de modernizare a infrastructurii rutiere din judet, a caror valoare totala eligibila ajunge la circa 69,8 milioane euro, din…