Stiri pe aceeasi tema

- Un autoturism s a rasturnat in aceasta dimineata pe drumul ce leaga Navodari de Constanta, blocand benzile de circulatie.Soferii se plang de soseaua extrem de alunecoasa.Sursa foto: Facebook Info Trafic Navodari ...

- COD RUTIER 2019. Pietonii trebuie sa stie ca sunt obligați, atunci cand sunt in trafic, sa circule pe trotuare sau, daca acestea nu sunt disponibile in respectiva zona, sa circule pe acostament, adica pe marginea, de cele mai multe ori nepavata, a drumului. Lor le este interzisa circulația pe pistele…

- In anii scursi de atunci, dezvoltatorii aplicatiei nu au oferit si facilitatea de rutare si averizare vocala, insa utilizatorii WP puteau folosi indicatiile de pe ecran, scrie digi24.ro. Acum aplicatia nu mai porneste. WP mai are o cota de piata de 0,3%, ceea ce inseamna ca la un numar total de telefoane…

- Traficul rutier este oprit, luni, pe mai multe drumuri nationale, iar din cauza lipsei de tensiune in reteaua de contact, circulatia feroviara este intrerupta in judetele Gorj si Hunedoara. Portul Mangalia este inchis si el, din cauza vantului, iar curse aeriene au fost anulate pe Aeroportul din Sibiu.

- Informația momentului pentru șoferii din Romania dupa ce a ieșit la iveala faptul ca actualul cod rutier ar putea sa fie modificat in mod drastic! Ce amenzi sunt prevazute și ce trebuie sa afle șoferii?

- Stratul de zapada in masivele Parang si Retezat ajunge pana la 5 centimetri, dupa ce in aceste zone a inceput sa ninga luni, salvamontistii din judetul Hunedoara indemnand turistii la prudenta atunci cand planuiesc sa abordeze traseele montane in aceasta perioada a anului. "In Masivul…

- In data de 06.11.2018, la sediul Poliției Municipiului Hunedoara s-a prezentat o femeie in varsta de 43 de ani, din municipiul Hunedoara, care a reclamat faptul ca a fost victima a unei infractiuni de inselaciune. Femeia le-a declarat politistilor ca, la data de 26.10.2018, intrucat avea intentia…

- Un nou accident rutier grav s-a petrecut pe soseaua Hunedoara - Deva, in aceeasi zona in care in urma cu doar o saptamana un sofer a scapat masina de sub control si a fost la un pas de un dezastru.