- Nicoleta Dragne este in continuare una dintre cele mai controversate apariții dupa ce a fost ispita la “Insula Iubirii”. Fara sa iși propuna in mod special, dragostea a lovit-o cand se aștepta mai puțin și s-a indragostit in cadrul emisiunii de un concurent, pe care astazi vrea sa il dea uitarii.

- Maria Ilioiu a respectat tradiția și a dormit cu busuiocul sub perna! Foarte fericita ca și-a visat alesul, aceasta a postat pe rețelele de socializare un mesaj. Oare sa ne așteptam la o viitoare relație?

- Nicoleta, ispita de la "Insula Iubirii" iși ia la revedere intr-un mod sincer și frumos anului 2017. Aceasta a postat un mesaj pe Instagram prin care vorbește despre momentele prin care a trecut in 2017, dar și despre speranțele pentru 2018.

- Cristiana si Marian pot fi considerati doi oameni fericiti si impliniti. Casa "Mireasa pentru fiul meu" a reprezentat locul unde cei doi si-au inceput frumoasa poveste de dragoste, iar ulterior relatia a avansat cu pasi repezi.

- In timp ce oamenii se tin de petreceri in aceasta perioada a anului, unul dintre cei mai cunoscuti chefi de la noi are alte preocupari. Nimeni nu si-a inchipuit care este principala grija a acesuita!

- Nicoleta, una dintre ispitele de la “Insula Iubirii”, s-a speriat teribil in Ajunul Craciunului. Tanara a fost implicata intr-un accident rutier, insa, din fericire, a scapat cu bine. Prin intermediul contului personal de socializare, bruneta a tinut sa le multumeasca persoanelor care au sarit in ajutorul…

- Se cunoaște deja ca Diana și ispita Andy au avut o relație, nu foarte lunga, insa oare acesteia i s-a facut dor? Fotografia pe care a postat-o Diana pe rețelele de socializare a starnit reacția internauților.

- Mercedes-ul primarului Nicolae Robu, condus de obicei de șoferul Vasile Paraschiv, polițist local, a fost fotografiat astazi de un timișorean care a și postat imaginea pe Facebook. In fotografie, se vede clar cum mașina cu numerele Primariei Timișoara staționeaza ilegal, pe liniile de tramvai, in zona…

- Nicoleta, ispita de la "Insula Iubirii" si-a pus fanii pe jar dupa ce a postat pe pagina sa de Instagram o poza in care avea o burtica de graviduta. Dupa ce toata lumea astepta sa vada evolutia frumoasa a sarcinii, ispita le-a spulberat orice gand legat despre acest lucru.

- Papa Francisc a spus ca Biserica Romano-Catolica ar trebui sa adopte o traducere mai buna a frazei "Nu ne duce pe noi in ispita" din "Tatal Nostru", cea mai cunoscuta rugaciune din țarile creștine, informeaza Reuters.

- Fosta partenera de viața a manelistului Nicolae Guța, Narcisa Guța, a decis sa-și faca imbunatațiri din bisturiu. Narcisa Guța, care de curand s-a facut bruneta , este fosta partenera de viața a cunoscutului cantareț de manele Nicolae Guța, impreuna cu care are un baiat. Narcisa Guța, care la un moment…

- O femeie din Iasi aduce acuzatii grave companiei aeriene Wizz Air. M. P. spune ca a suferit pagube materiale, dar si morale din cauza anularii unui zbor catre Italia, Treviso. Mai mult, dupa ce a platit 269 de lei pentru bilet, a fost anuntata in Aeroport, alaturi ce ceilalti pasageri, ca nu mai poate…

- Deea Ienciu, ispita din emisiunea "Insula Iubirii", a povestit in platoul "Rai da' Buni" despre momentele pe care le-a petrecut in timpul competiției, cand a intrat, inițial, cu fostul sau iubit, dar și despre momentele in care a devenit ispita.

- Gabriela Cristea se declara cea mai fericita femeie, visul de a avea un copil s-a implinit, iar acum se bucura impreuna cu sotul ei, Tavi, de micuta lor, Victoria. Astazi, vedeta a sarbatorit opt saptamani de cand a adus pe lume primul ei copil.

- Diana de la “Insula Iubirii” și-a marit din nou buzele. Fosta concurenta de la Antena 1 e desfigurata, insa le-a explicat prietenilor virtuali de ce arata așa. Diana Constantin a explicat de ce are buzele atat de mare, dupa ce a primit o multime de reprosuri cu privire la cat de mult acid hialuronic…

- Diana, una dintre fostele participante de la "Temptation Island – Insula Iubirii", a dat raspunsul la o intrebare care era pe buzele celor mai multi sustinatori. Pe unii i-a bucurat veste, insa pe altii, nu. Declaratiile brunetei au venit la cateva luni dupa ce o alta fosta concurenta a spus pretul…

- Nicoleta de la Insula Iubirii și-a pierdut cațelușa și a postat un mesaj pe contul de socializare, in speranța ca cineva a vazut patrupedul. Ispita de la Antena 1 iși lasase cainele in grija cuiva, cat timp a fost plecata din țara. Nicoleta de la Insula Iubirii este insarcinata, iar in aceasta perioada…

- Surprizele se tin lant in cel de-al optulea episod al serialului ”Baieti de oras”. Maria Ilioiu, cunoscuta de telespectatori drept una dintre ispitele de la ”Insula Iubirii”, va aparea intr-un scheci alaturi de alte tinere dornice sa obtina un job intr-un club. A

- La doar o zi dupa ce ispita Nicoleta a anuntat ca este insarcinata, Catalin, fostul ei iubit, a reactionat. Fostul concurent la "Insula Iubirii" a postat o fotografie cu el pe o retea de socializare, alaturi de cateva cuvinte pentru toti cei care ii urmaresc activitatea.

- Un barbat a fost fotografiat cu o mina de pe vremea razboiului in mana. Acesta ar fi gasit patru mine, in regiunea aeroportului vechi. Barbatul a fost fotografiat de directorul firmei la care este angajat.

- A anuntat in mediul virtual ca este insarcinata, iar vestea a luat cu asalt pe toata lumea. Nicoleta, ispita de la "Insula Iubirii", urmeaza sa aduca pe lume un bebelus. La scurt timp dupa acest anunt, Catalin Mester a fost etichetat intr-o postare de-ale iubitei lui.

- Una dintre cele mai dorite si admirate aparitii de la "Insula Iubirii" este mai fericita si implinita ca niciodata. Frumoasa blondina Nicoleta Dragne este insarcinata si avem primele imagini cu burtica de gravida.

- Alexandra de la "Insula Iubirii" este plina de surprize! Daca toata lumea o vedea formand un cuplu cu ispita Raul sau ispita Andy, tanara a socat pe toata lumea. Recent a mers la o manastire alaturi de cu totul o alta ispita. Oamenii au reactionat imediat.

- Un soarece a fost fotografiat intr-un salon al Maternitatii ”Doctor Dumitru Popescu” din Timisoara, imaginea ajungand pe retelele de socializare. Conducerea unitatii sanitare nu a dorit sa comenteze incidentul, afirmand ca se vor face verificari. Prietena unei paciente a Maternitatii ”Doctor Dumitru…

- Nicoleta, ispita de la "Insula Iubirii", s-a schimbat radical. Blondina a decis sa incerce si un alt look, asa cum oamenii nu au mai vazut-o. Toata lumea stie ca ea are parul destul de scurt, asa ca a dat fuga la salon si a schimbat acest lucru.

- Dupa multe luni in care nu s-a afișat cu nimeni, nu a mai aparut la TV și nici nu s-a mai inpacat cu Alexandra, Aurel a decis sa le-o arate tuturor pe noua lui cucerire. O fotografie cu el și o bruneta focoasa a ajuns pe internet și sute de like-uri au aparut imediat.

- A venit increzatoare la Insula Iubirii pentru a-si testa relatia, insa a plecat dezamagita. Alexandra trecut printr-unul dintre cele mai grele momente, dupa ce Aurel a ales sa dea uitari povestea lor de dragoste si a inselat-o cu ispita Maria, fara nicio remuscare.

- Suparat rau de tot pe Denis Alibec, cel care a devenit cel mai indisciplinat jucator de la FCSB, Gigi Becali mai primeste si vesti bune. Fara sa faca vreun efort, latifundiarul este pe cale sa dea un adevarat tun financiar.

- Bianca a devenit una dintre cele mai controversate concurente de la "Insula Iubirii", dar a fost și printre cele mai apreciate pentru corpul ei suplu. Blonda și-a publicat o imagine din vacanța de anul trecut, așa cum arata inainte de a participa la emisiune.