- In fiecare an, pe 22 septembrie, comunitatea globala a pacientilor cu leucemie mieloida cronica - LMC - marcheaza Ziua Mondiala LMC. Campania din 2018 este dedicata imbunatatirii accesului la tratament pentru pacientii din intreaga lume.

- Actrița Marcia Cross, roșcata simpatica din „Neveste disperate” sufera de cancer. Vedeta a postat pe contul de socializare o imagine, in acre apare fara par, iar alaturi a scris un mesaj emoționant. De altfel, este pentru prima data cand aceasta abordeaza acest subiect sensibil. Roșcata, cunoscuta pentru…

- Vești ingrijoratoare despre Julia Roberts (50 de ani)! Celebra actrița de la Hollywood sufera de o boala foarte rara și slabește pe zi ce trece. La ultimele ei apariții publice, ea a parut extrem de slabita și de palida. Julia Roberts sufera de o boala rara, care afecteaza coagularea sangelui. Din cauza…

- Mihai, un baiețel de șase luni, sufera de o boala genetica extrem de grava, care in numai cateva luni duce la deces. Mihai are șase luni și este fiul unor jurnaliști din Sibiu. De curand, parinții lor au aflat ca baiețelul care la naștere avea toate analizele perfecte sufera de o boala teribila, amiotrofia…

- In urma cu cativa ani tate revistele din lume erau acuzate ca prelucreaza fotografiile modelulor si promoveaza astfel niste idealuri de frumusete care nu pot fi atinge, ceea ce naste multa frustratre in randul tinerelor fete.

- Monica Columbeanu a anunțat, recent, pe rețelele sociale, ca Irinuca, fiica ei și a lui Irinel Columbeanu, sufera de șalazion și are nevoie de o operație. Ce este șalazionul Șalazionul este un blocaj al glandelor sebacee aflate chiar sub baza genelor. Atunci cand produc un sebum prea consistent, ele…

- Actorul american Alan Alda, in varsta de 82 de ani si cunoscut ca „Hawkeye“ Pierce din serialul „M*A*S*H“, a anuntat ca sufera de Parkinson. Alan Alda, in anul 2015 Alan Alda a facut anuntul printr-un mesaj amuzant postat pe Twitter: „Am decis ca este momentul ca lumea sa stie ca am Parkinson si sa…