Stiri pe aceeasi tema

- Faptele savarsite de persoane aflate in exercitarea demnitatilor publice sau functiilor publice, ce determina existenta conflictului de interese sau a starii de incompatibilitate, se prescriu in termen de 3 ani. Este un amendament la un proiect de lege votat in Comisia Juridica la Camera Deputatilor.…

- Cortul campaniei USR „Fara Penali in functii publice” amplasat la Constanta a fost vandalizat de persoane necunoscute, toate cele trei fete ale cortului fiind distruse iar stalpii acestuia indoiti. Politistii au inceput cercetarile pentru a afla cine se face vinovat de infractiunea de distrugere.

- Gica Hagi a vorbit la superlativ despre antrenorii care l-au format si care l-au propulsat spre titlul de “cel mai bun fotbalist al Romaniei”, iar “Regele” a dezvaluit ca nu le va multumi fata in fata, ci prin intermediul unei carti scrise de el. Daca pana in acest moment exista mai multe…

- Ministrul Tudorel Toader trebuie sa publice imediat raportul GRECO cu privire la modificarile legilor justiției, transmite Platforma 100 intr-un comunicat. „Romania este stat membru al Consiliului Europei, iar ceea ce face ministrul Toader acum este echivalent cu sfidarea normelor și a instituțiilor…

- Zece conducatori auto au ramas fara permise de conducere, iar un tanar din Vișeu de Sus a fost prins de polițiștii nasaudeni cu un permis fals și s-a ales cu dosar penal. Totodata, oamenii legii au aplicat peste 200 de amenzi, in valoare de 48.000 lei. Potrivit IPJ BN, la data de 26 martie a.c., polițiștii…

- In Austria va fie voie sa se aprinda tigara in baruri si restaurante, cu toate polemicile nascute in jurul acestei chestiuni. In schimb, nu va fi voie sa se fumeze in masina daca sunt persoane minore.

- Procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Alba a dispus la data de 17.03.2018, punerea in mișcare a acțiunii penale, impotriva inculpaților Padurean Marian in varsta de 42 ani și Dani Alin Silviu in varsta de 30 ani pentru savarsirea infractiunii de tentativa la omor și tulburarea…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) apreciaza, in motivarea avizului negativ dat cererii de revocare a Laurei Codruta Kovesi, ca dezbaterile publice au rolul sa identifice aspectele care pot genera probleme dupa adoptarea unor legi, iar opiniile critice formulate…

- Ca urmare a arborarii, in data de 13.03.2018, a mai multor drapele ale Ungariei in centrul municipiului Sfantu-Gheorghe, Instituția Prefectului-Județul Covasna a transmis o somație Primarului municipiului Sfantu Gheorghe, prin care s-a solicitat respectarea prevederilor Legii nr.75/1994 privind arborarea…

- Sfidarea careienilor de catre Primarie nu se reduce doar la neinformarea lor privind modul de administrare a banului public ci si la lipsa de informare in timp util privind data la care au loc sedintele publice ale Consiliului Local. Astazi, 13 martie 2018, de la ora 13,00 primarul a convocat o sedinta…

- Senatul a adoptat, in ședința de miercuri, 8 martie, propunerea legislativa prin care se stabilesc limite de zgomot maxim admisibile in locuințe și instituții publice și amenzi pentru depașirea acestor limite. Astfel, zgomotele din locuința care depașesc 35 de decibeli in timpul zilei și 30 decibeli…

- Cand Chloe Kim a devenit cea mai tanara castigatoare a medaliei de aur la snowboard, anul acesta la Olimpiade, ea s-a transformat intr-un model de urmat pentru toti copiii lumii. Si incepand de azi, copiii se pot juca cu o papusa Barbie care imita la perfectie sportiva si este echipata cu intregul…

- Obrazul subțire, cu cheltuiala se ține! In municipiul Moreni, taxa pentru folosirea singurei toalete publice este mai mare decat in orașe Post-ul MORENI: Taxa pentru folosirea singurei toalete publice din municipiu s-a dublat! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Tavi Clonda trage din greu la sala pentru a se mentine in forma. Astazi, sotul Gabrielei Cristea s-a pozat in timp ce facea sport, dar altceva le-a atras atentia tuturor. O alta persoana apare intr-una dintre fotografii.

- Procurorul general Augustin Lazar sustine, intr-un interviu acordat AGERPRES, ca exista metode sofisticate de frauda in achizitiile publice, in care sunt folositi ca paravan "oameni de paie" cu o cultura modesta, astfel incat este necesara mentinerea infractiunii de abuz in serviciu pentru a proteja…

- "Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta privind noi masuri bugetare pentru autoritatile publice locale. Cu acest act normativ, practic, se instituie posibilitatea ca unitatile administrativ-teritoriale sa solicite, in perioada 2018-2019, contractarea de imprumuturi din venituri din privatizare,…

- A aflat și ministrul: CFR Calatori se confrunta cu un grav deficit de vagoane Compania CFR Calatori se confrunta cu "un grav deficit de vagoane", a declarat luni ministrul Transporturilor, Lucian Sova. "Compania se confrunta cu un grav deficit de vagoane, ma ocup sa gasesc o solutie, având…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) publica tarifele de referința pentru polițele auto obligatorii (RCA), conform prevederilor Legii nr. 132/2017 și a Normei 22/2017 privind metodologia de calcul a acestora. Tarifele de referința au fost calculate, potrivit prevederilor legale, de o companie…

- Avand in vedere aspectele semnalate de mass-media in ultima perioada cu privire la conduita unor procurori in relația cu justițiabilii și a unor posibile abateri de la Codul deontologic al judecatorilor și procurorilor, Biroul de informare si relatii publice este abilitat sa aduca la cunoștința opiniei…

- Postul care a inceput in aceasta saptamana, dar și ieșirea din anotimpul rece, ne indeamna sa consumam mai multe legume, sub forma cruda sau gatita, in salate diverse sau ca atare, dar si mai multe fructe decat consumam in mod obisnuit. Tentatia celor mai multi dintre noi este sa alegem, atunci cand…

- "Investitiile trebuie sa fie prioritare in executia bugetara din acest an" Investitiile trebuie sa fie prioritare în executia bugetara din acest an, considera Camera de Comert Americana în România. O analiza facuta de AmCham arata ca doar prin investitii, cresterea economica…

- Va informam ca in Monitorul Oficial nr. 49 din 18.01.2018, a fost publicata Legea nr.28/2018 pentru completarea Legi307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, care impun afișarea panourilor de inștiințare asupra cladirilor și spațiilor publice din categoria comerț, cultura și turism, care nu dețin…

- Experții cer de la ANRE sa respecte metodologia de stabilire a tarifelor la gaze / „În primul rând solicitam o transparenta mai mare din partea Agentiei Nationale pentru Reglementare în Energetica. Și cum prevede legislația, toate devierile tarifare trebuie sa fie publicate.…

- USR anunta crearea grupului de initiativa a campaniei “Fara penali in functii publice”. Din grup fac parte personalitați notabile precum scriitorii Mihai Șora și Garbiel Liiceanu, dar și membri ai grupului “Rezistenta”. USR a anunțat crearea grupului de inițiativa a campaniei “Fara penali in funcții…

- In urma controalelor efectuate la unitatea de invațamant, inspectorii de conturi au constatat ilegalitați la achizițiile publice, in privința casarii unor mijloace fixe, probleme cu cantina șamd. In ședința din ianuarie, Consiliul Local (CL) Huși a fost informat cu privire la cinci rapoarte ale Camerei…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat miercuri ca problema coruptiei in Romania nu va putea fi rezolvata doar arestand inculpati, ci ca sunt necesare masuri de prevenire. "In general, cand vorbim de fenomene infractionale, abordarea acestora pleaca de la prevenire la combatere. Poate…

- Senatul a respins luni, in calitate de prima Camera sesizata, propunerea legislativa pentru modificarea Legii 98/2016 privind achizitiile publice, prin care se interzice firmelor cu actiuni la purtator sa participe la licitatiile publice. Proiectul de lege, initiat de parlamentari USR, prevede…

- Pentru ca legea sa raspunda tuturor nevoilor, parlamentarul a avut mai multe intalniri cu oamenii care au nevoie de aceasta schimbare. Ultima discutie a fost la Brasov, acolo unde Adriana Saftoiu s-a intalnit cu persoane surde care considera proiectul sansa lor la o viata mai buna. 30.000 de romani…

- Ieri, a avut loc cea de-a treia dezbatere publica asupra proiectului de buget al orasului Mioveni pentru anul 2018. Pentru anul 2018 orașul Mioveni iși propune un buget in valoare de 133.754 mii lei, ...

- Siguranta circulatiei pe drumurile publice este pusa in pericol de fiecare data cand un sofer urca la volan in stare de ebrietate, cand o persoana conduce autovehicule desi nu detine permis de conducere sau cand se comit alte abateri rutiere. Politistii nu tolereaza astfel de fapte, iau masuri ferme…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte al PSD, a declarat ca este de acord cu toate formele de protest, cu toate mitingurile si adunarile publice, cu conditia ca legea sa fie respectata. Edilul a facut un apel catre participantii la proteste care sunt de buna credinta sa accepte…

- Polițiștii au identificat un minor, de 17 ani, din Chiuiesti, care ar fi sustras doua microbuze. Acesta ar fi condus autovehiculele pe drumurile publice, abandonându-le ulterior. La data de 19 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Secției 5 Politie Rurala Dej…

- Raportul efectuat de ANAF la federația de judo, finalizat cu concluzia unei gauri de peste 550.000 de euro in vistieria FRJ din perioada 2011-2015, a ajuns și pe masa ministrului Marius Dunca. Punctul fierbinte: prejudiciul din fonduri publice, 878.669,09 lei (circa 195.300 euro), creat prin lipsa documentelor…

- Instituțiile publice locale vor fi implicate in procesul de integrare pe piața muncii a tinerilor dezavantajați, pentru a-i sprijini sa capete experiențe, competențe și abilitați care vor putea fi valorificate ulterior in mediul privat. Sunt vizați tinerii cu varsta intre 16 și 26 ani care nu au o vechime…

- Gelu Diaconu a postat imaginea pe Facebook. ANAF executa datornicii, sute de mii de somatii trimise. Vezi daca esti pe lista "Ca sa intelegeti si mai bine anvergura intelectuala, morala si profesionala a PSD in epoca Pablito, iata o poza cu fostul sef ANAF, Bogdan Stan, omul de casa…

- Peste 50 de polițiști clujeni au desfașurat, joi, o acțiune în zona Pieței Maraști, pentru menținerea ordinii și liniștii publice și prevenirea faptelor antisociale.”La data de 11 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au organizat și desfașurat…

- La nivelul Consiliului Județean Timiș au fost elaborate, la finalul anului trecut, doua proiecte de hotarare referitoare la criteriile de selecție și la evaluarea proiectelor culturale și sportive care vor fi finanțate in 2018 din fonduri publice nerambursabile. “In cursul acestei saptamani…

- In toate gangurile din oraș, mirosul intepator de urina ii face pe mulți trecatori sa se intoarca din drum. Problema a fost semnalata si autoritatilor locale care cauta solutii. Una dintre ele ar fi montarea de reflectoare si camere de supraveghere in aceste zone. Pe adresa Primariei municipiului Buzau…

- Serviciul Public de Asistenta Sociala Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea mai multor functii publice de executie vacante din cadrul Serviciului Sprijin Comunitar si Evenimente Sociale, Directia Sprijin Comunitar. Este vorba despre functia de inspector, clasa I, grad deburant 3 posturi , dar…

- Primul McLaren Senna care a fost scos pe drumurile publice a fost surprins intr-o statie PECO din Marea Britanie. Deocamdata nu se cunoaste daca este o masina de teste sau una din cele doar 500 care vor exista pe planeta.