- Un barbat a fost internat, miercuri, in spital dupa ce a fost mușcat de un urs, in județul Harghita. Victima se deplasa cu bicicleta spre casa, iar in fața sa, din lanul de porumb, au ieșit patru urși, iar unul l-a atacat, potrivit Mediafax. Victima a declarat ca in lanul de porumb erau opt…

- Simona Halep a vorbit despre planurile de viitor pe care le are in tenis. „Vreau sa mai castig Grand Slam-uri pentru ca este foarte frumos momentul, vreau sa mai raman pe locul 1, vreau sa ma trezesc in...

- Antrenorul Bruno Labbadia a introdus un nou cod de conduita sportiva la Wolfsburg, jucatorii indisciplinați fiind trecuți la munca de jos: "Dreptunghiul de joc vizeaza respectul, folosirea mobilelor și ordinea". Amenzile nu mai sunt la moda in Bundesliga. Antrenorii incearca sa ii capaciteze altfel…

- La doar cateva zile dupa instalarea lunii august, cand toata lumea credea ca nu vom mai scapa de ploi, iata ca in Apuseni a aparut un semn al reinstalarii primaverii. Fenomenul, ieșit din comun pentru aceasta perioada a anului, a avut loc in gradina unui locuitor din Abrud, unde a inflorit un vișin,…

- Unul dintre cei peste 250 de medici de familie aradeni, Dan Adrian Darabantiu, cu zeci de ani vechime in domeniu, a decis sa isi depuna dosarul la Serviciul de Resurse Umane al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta SCJU Arad, pentru a se angaja pe un post de brancardier, informeaza Agerpres.ro Darabatiu…

- Ubisoft a lansat, la Bucuresti, Coding Campus, un program pilot prin care ofera studentilor posibilitatea de invatare accelerata, timp de sase luni, a programarii in industria jocurilor video. Din pacate, climatul politico-economic din tara impinge...

- Timp de doua zile, vineri si sambata, Mioveniul va fi sub asediul “armatelor inamice”, totul petrecandu-se in cadrul unei manifestari istorico-militare de reconstituire istorica, un inedit proiect dedicat Centenarului Marii Uniri – 100 de ani de la Primul Razboi Mondial.