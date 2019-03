Stiri pe aceeasi tema

- Fiica lui Stelian Ogica a devenit mamica pentru prima data, iar acum traieste cea mai frumoasa perioada din viata ei. Raluca, sotia lui Adrian Ropotan, a acordat un interviu exclusiv pentru Antena Stars, in care a vorbit despre toate schimbarile din ultima perioada.

- UEFA a hotarat ca inaintea tuturor partidelor din Liga Campionilor și din Europa League sa fie ținut un minut de reculegere in memoria argentinianului Emiliano Sala, mort la doar 28 de ani in urma prabușirii avionului care il transporta de la Nantes la Cardiff. „Old Trafford" și Stadio Olimpico din…

- Ceea ce a inceput cu o simpla fotografie postata de mama sa pe conturile de socializare a devenit de un interes aparte pentru modelul Georgia Traebert. Are doar 14 ani si are deja contracte importante in industria de modelling desi sufera de Sindromul Down.

- Pierderea unui animal de companie drag poate fi foarte grea iar singurul lucru ramas de facut este sa-ti iei la revedere. Acelasi lucru l-a facut un intreg departament de politie din Pennsylvania pentru colegul lor patruped, un ciobanesc german.

- Imagini emoționante la ușa unui spital din Brazilia unde, personalul medical a vazut ce inseamna prietenia adevarata. Un barbat fara adapost a intrat in spital pentru a primit tratament, iar la ușa a fost așteptat de prietenii lui, patru cațeluși. Intamplarea a fost povestita de Cris Mamprim, o asistenta…

- Toti cei care au cunoscut-o pe Anca Pop sunt in stare de soc si nu le vine sa creada ceea ce s-a intamplat cu artista. Anca Pop a murit, luni seara, dupa ce masina in care se afla a cazut in Dunare.

- Paul Barton, un muzician din Marea Britanie, are un public cel puțin neobișnuit. De mai multe ori pe saptamana, el se duce la o gradina zoologica din Thailanda, unde le canta la pian unor elefanți batrani.

- In jur de 220 de copii si juniori de la Academia de Fotbal "Gheorghe Hagildquo;, de la toate categoriile de varsta 7 18 ani , participa, la aceasta ora, la traditionala serbare de final de an, gazduita de complexul Iaki din Mamaia.Copiii primesc cadouri, iar pe fiecare categorie de varsta sunt desemnati…