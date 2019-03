Stiri pe aceeasi tema

- Un elev in varsta de 13 ani a fost transformat in țap ispașitor de escroci, pe rețeaua de socializare Instagram. Infractorii s-au folosit de naivitatea lui pentru a spala aproape 5.000 de euro, punand copilul in pericolul de a fi trimis la inchisoare.

- Soția cunoscutului realizator TV Mircea Badea, Carmen Bruma, a fost ținta unui atac verbal de cea mai joasa speța pe o rețea de socializare, autorul parand a fi membru al PNL. Un utilizator al rețelei de socializare Instagram, cu numele „Mr. Anghel”, a postat un comentariu trivial la adresa lui Carmen…

- Rețeaua sociala Facebook a anunțat joi ca a eliminat de pe Facebook și Instagram un numar de 512 de grupuri, pagini și diverse conturi pentru conduita necorespunzatoare. Compania de Internet a precizat ca a descoperit doua operațiuni din Rusia, dintre care una a fost activa in mai multe țari, iar cealalta…

- Mirela Vaida a gasit, miercuri, o fotografie mai veche, amintindu-și de cum ii statea parul in acea perioada. In prezent, coafura ei este total diferita, iar ea nu iși gasește explicația pentru aceasta schimbare. Mirela Vaida a publicat o fotografie cu chipul ei. Prezentatoarea era machiata și avea…