- Gabriela Cristea și Tavi Clonda au avut parte de ultimul Craciun in ”trei”, urmand ca de anul viitor, din luna martie, sa vina pe noul membru al familiei. Vedetele s-au fotografiat langa brad, impreuna cu fetița lor, Victoria. Totuși, poza nu a fost clasica. Ei și-au pus caciulițe de Moș Craciun și…

- Imagine inedita postata de fostul premier Victor Ponta, chiar in prag de Ajun, pe Facebook.Craciun Fericit tuturor/ va urez sanatate , liniste si cat mai mult bine alaturi de familie si de cei dragi!. a scris Victor Ponta dupa ce a postat o imagine cu soția sa Daciana, copiii sai și socrul…

- In seara in care vine Moș Nicolae, toți copiii iși pregatesc cu mare grija ghetuțele și așteapta sa fie surprinși cu cele mai frumoase daruri. Fiul Adelei Popescu nu a fost nici el ocolit de Moș Nicolae și, dis de dimineața, a primit cea mai frumoasa surpriza.

- Un locuitor din Iași a postat pe o rețea de socializare un mesaj emoționant, prin intermediul caruia face apel la oamenii cu suflet sa ajute un batran, care nu are deloc posibilitați financiare. Pensionarul nu are bani de medicamente, rudele nu-l mai viziteaza, iar cei care il au in grija vor sa-l trimita…

- Zi trista pentru Dana Rogoz! Actrița a publicat pe rețelele de socializare un mesaj emoționant, adresat tatalui sau, care duminica, 18 noiembrie, ar fi implinit varsta de 65 de ani. Dana a dezvaluit ca moartea parintelui sau a reprezentat unul dintre cele mai dureroase momente din viața sa, marturisind…

- O crima cumplita a avut loc in Republica Moldova, in raionul Hancesti. Patru tineri, doi de 17 ani, unul de 15 si celalalt in varsta de 45 de ani, si-au omorat in bataie prietenul de pahar. Victima si cei patru prieteni ai sai au baut impreuna pana cand s-au luat la cearta. Ulterior, barbatul de […]…

- [caption id="attachment_43005" align="alignleft" width="300"] Peter Nichalko. Fotografie: unimedia.info[/caption] Media regionala are un rol critic de jucat, mai ales pentru ca poate sa adapteze informația generala in funcție de interesul particular al cetațeanului din diferite zone ale Republicii Moldova.…

- Un barbat din Alabama, SUA, a induiosat internetul prin gestul sau. El s-a oferit sa tina in brate copilul de cateva luni al unei straine, in timp ce femeia completa un formular, in sala de asteptare a unui cabinet medical.